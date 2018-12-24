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Забава в кубе, или Куда пойти в новогодние каникулы

20 декабря
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В прошлую субботу в парке имени Кирова в Ижевске открылся тематический городок для детей и семейного отдыха под названием Fun Cube. Fun cube – некоторая игра слов Fun cube – Fun club, плюс созвучность от местоположения Fun zone. В городке большой акцент сделан именно на кубические объекты.

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Здесь всё в кубических формах, даже новогодняя ёлка сложена из кубиков. Есть и трёхъярусный лабиринт почти в 800 квадратных метров площадью, по которому дети могут прогуляться или поиграть в догонялки.

В городке есть и приёмная Деда Мороза, где можно, прочитав новогоднему волшебнику стишок, получить праздничный подарок. Впрочем, приз или подарок может достаться тому, кто участвует в многочисленных розыгрышах и конкурсах. Нужно только получить или заработать жетон, с помощью которого и можно участвовать в этих розыгрышах. В день открытия разыгрывался снегокат. Остальные призы были в виде сертификатов от партнёров мероприятия.

В Fun Cube есть зона, где расположились шесть горок и зона анимации. Есть места, где можно погреться, попить горячий чай или съесть перепечку, шашлык, шаурму и т. д.

Стоит отметить, что в фан-зону можно попасть по картам Летнего сада либо за наличные. В зоне фудкортов можно расплачиваться только банковскими картами или наличными.

– Мы решили, что фан-зона зимой не должна быть пустой, находиться без действия, и запланировали создать такой тематический детский городок, – рассказывает Сергей Буторин, генеральный директор АО «Летний сад им. М. Горького». – Это, так сказать, зимний вариант фан-зоны. Летом эта площадка снова будет отдана под концерты, события, различные спортивные мероприятия. Так же как она и работала после чемпионата мира по футболу. Мы уже понимаем, что спрос будет колоссальный. Так, за два дня работы городок посетило более 2 тысяч человек. А фан-куб будет работать практически до весны.

Надо сказать, что это не единственный новый проект «Парков Ижевска» на новогодние праздники. Половину центральной аллеи, ведущей от входа в парк Кирова к фан-зоне, сейчас превращают в роскошный каток длиной почти 400 метров. Вход на него будет совершенно бесплатный, не считая проката коньков.

Будет и музыка, освещение к вечеру. Освещать каток будет множество гирлянд, создающих эффект звёздного неба. Что до фан-куба, то входной билет там придётся купить, но время пребывания ограничиваться не будет. Да и плата невелика – всего 120 рублей в будни и 150 рублей в выходные. Дети до пяти лет будут посещать городок бесплатно. Если взрослый приведёт с собой больше двух детей, за себя он также не будет платить.

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Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

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