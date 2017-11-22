3 ноября 2017 года в Резиденции Главы Удмуртской Республики состоялся Государственный прием, посвященный Дню народного единства и 97-й годовщине Государственности Удмуртской Республики.
Приветствуя участников мероприятия, Глава Удмуртии Александр Бречалов поблагодарил за сделанное ими на благо Удмуртии и России. Александр Владимирович вручил руководителям трудовых коллективов и представителям различных отраслей свидетельства о занесении на Доску почета республики. В их числе генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Геннадий Иванович Кудрявцев и коллектив ООО «Завод микроэлектронных технологий».
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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