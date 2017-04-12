11 апреля около 15 часов в Завьяловском районе, на 161 км автодороги «Елабуга-Пермь» произошло ДТП, виновником которого стал 31-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3110». Он находился в нетрезвом состоянии и сел за руль без водительских прав, сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по республике.
По информации Госавтоинспекции, водитель «Волги» не справился с управлением, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-3302». В результате аварии водитель и пассажир «ГАЗ-3110» получили травмы и были госпитализированы в больницу. За жизнь пассажира борются врачи.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии напоминает: обстановка с дорожно-транспортными происшествиями с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения остается сложной. В данной ситуации важен каждый звонок, каждое сообщение в органы полиции о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями - их своевременность может предотвратить человеческие жертвы!
Сотрудники полиции ежедневно задерживают десятки таких «потенциальных преступников», планируют и реализуют специальные мероприятия, проводят массовые проверки с привлечением добровольных дружин, но без понимания в обществе огромной смертельной опасности каждой пьяной поездки – ситуацию изменить сложно.
Фото: Управление ГИБДД МВД по УР
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