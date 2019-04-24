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За заслуги перед страной

23 апреля
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Money 1972638 960 720 За заслуги перед страной

В нашей республике проживают 300 граждан, имеющих особые заслуги перед страной. Это Герои СССР и Российской Федерации, Герои Социалистического труда, граждане, награждённые орденом Трудовой Славы трёх степеней, орденом «За заслуги перед Отечеством» I, II, III или IV степени, орденом Ленина, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» трёх степеней, лауреаты госпремий, чемпионы Олимпийских игр. Все они получают дополнительное материальное обеспечение (ДМО), которое с 1 апреля увеличилось на 2 процента. Скажем, у лауреата Государственной премии России ДМО равнялось 17 094 рублям, а теперь – 17 436 рублям. У чемпиона Олимпийских игр ДМО поднялось с 12 950 рублей до 13 209. Такое же дополнительное материальное обеспечение с 1 апреля и у людей, награждённых орденами Трудовой Славы трёх степеней.

Ирина ПАСЫНКОВА, начальник отдела организации назначения и перерасчёта пенсий, оценки пенсионных прав Отделения Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике.

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