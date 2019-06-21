В гостях у «Удмуртской правды» – Сергей Романов, заместитель начальника управления развития и эксплуатации коммунальной инфраструктуры Минстроя Удмуртии.
– Сергей, вы уже довольно давно являетесь госслужащим. Как известно, эту сферу называют консервативной и чётко регламентированной. На ваш взгляд, насколько эти характерные особенности госслужбы соответствуют сегодняшней потребности в развитии?
– Да, я уже более 12 лет на госслужбе. Круг вопросов, которые мне приходится решать, лежит в сфере строительства и ЖКХ. Нужно отметить, что за всеми регламентами и внешним консерватизмом стоят реальные дела, реальная помощь людям. И в стране, и в республике применяются новые приближенные к жизни механизмы реализации привычных практик. Строится жильё для молодых семей, по новой системе проводится капитальный ремонт многоквартирных домов, ведётся благоустройство дворовых и общественных территорий. Сейчас внедряется новая система вывоза твёрдых коммунальных отходов.
– Скажите, какие личные качества вам удаётся проявить в процессе служебной деятельности? Какие компетенции вы сформировали, находясь на госслужбе?
– Мне очень важно в нормах законодательства видеть механизмы решения того или иного вопроса. Для того чтобы воплотить строчки закона в жизнь, нужны работающие механизмы.
– Сергей, вы участвуете в марафонах. Какие дистанции вам под силу? Как занятия спортом помогают вам развиваться?
– Бегаю я с 18 лет. Поначалу просто бегал, как умел, читал литературу по технике бега, истории жизни выдающихся спортсменов. Позже занимался в секции бега RunLife под руководством тренера Александра Григорьева. Но я никогда не ставил перед собой цель получить спортивный разряд, мне просто нравится бегать. Особенно по лесу, по горам. Было много стартов. Самый протяжённый – на дистанцию 26 километров на гору Большой Иремель. Обычно я бегаю на дистанции 5, 10 или 21 километр. Кроме бега, в разное время занимался плаванием и волейболом. Сейчас пробую себя в гиревом спорте. Спорт учит ставить цели и достигать их. Для получения результата нужны упорство и дисциплина.
– Поделитесь своими успехами после участия в конкурсе «Команда Удмуртии».
– В нашей республике активно реализуются федеральные проекты. В одном из них – это проект «Чистая вода» – я принимаю участие. Он направлен на повышение качества водоснабжения. Готовим все необходимые документы для успешной реализации данного проекта. Участвуя в конкурсе, я познакомился с большим количеством целеустремлённых и талантливых людей. Их достижения, успехи и подходы к решению вопросов мотивируют меня на постановку своих целей и их достижение. Как говорится, с кем поведёшься, от того и наберёшься.
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