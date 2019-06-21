Главная » Политика » За внешним консерватизмом госслужбы стоит реальная помощь людям

За внешним консерватизмом госслужбы стоит реальная помощь людям

21 июня
0

Победитель конкурса «Команда Удмуртии» Сергей Романов рассказывает о том, что госслужба это не только регламенты, и о том, чему учат занятия спортом

%d0%a1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d0%b9 %d0%a0%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2 %d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0 %d0%a3%d0%b4%d0%bc%d1%83%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%b8 За внешним консерватизмом госслужбы стоит реальная помощь людям

В гостях у «Удмуртской правды» – Сергей Романов, заместитель начальника управления развития и эксплуатации коммунальной инфраструктуры Минстроя Удмуртии.

– Сергей, вы уже довольно давно являетесь госслужащим. Как известно, эту сферу называют консервативной и чётко регламентированной. На ваш взгляд, насколько эти характерные особенности госслужбы соответствуют сегодняшней потребности в развитии?

– Да, я уже более 12 лет на госслужбе. Круг вопросов, которые мне приходится решать, лежит в сфере строительства и ЖКХ. Нужно отметить, что за всеми регламентами и внешним консерватизмом стоят реальные дела, реальная помощь людям. И в стране, и в республике применяются новые приближенные к жизни механизмы реализации привычных практик. Строится жильё для молодых семей, по новой системе проводится капитальный ремонт многоквартирных домов, ведётся благоустройство дворовых и общественных территорий. Сейчас внедряется новая система вывоза твёрдых коммунальных отходов.

– Скажите, какие личные качества вам удаётся проявить в процессе служебной деятельности? Какие компетенции вы сформировали, находясь на госслужбе?

– Мне очень важно в нормах законодательства видеть механизмы решения того или иного вопроса. Для того чтобы воплотить строчки закона в жизнь, нужны работающие механизмы.

– Сергей, вы участвуете в марафонах. Какие дистанции вам под силу? Как занятия спортом помогают вам развиваться?

– Бегаю я с 18 лет. Поначалу просто бегал, как умел, читал литературу по технике бега, истории жизни выдающихся спортсменов. Позже занимался в секции бега RunLife под руководством тренера Александра Григорьева. Но я никогда не ставил перед собой цель получить спортивный разряд, мне просто нравится бегать. Особенно по лесу, по горам. Было много стартов. Самый протяжённый – на дистанцию 26 километров на гору Большой Иремель. Обычно я бегаю на дистанции 5, 10 или 21 километр. Кроме бега, в разное время занимался плаванием и волейболом. Сейчас пробую себя в гиревом спорте. Спорт учит ставить цели и достигать их. Для получения результата нужны упорство и дисциплина.

– Поделитесь своими успехами после участия в конкурсе «Команда Удмуртии».

– В нашей республике активно реализуются федеральные проекты. В одном из них – это проект «Чистая вода» – я принимаю участие. Он направлен на повышение качества водоснабжения. Готовим все необходимые документы для успешной реализации данного проекта. Участвуя в конкурсе, я познакомился с большим количеством целеустремлённых и талантливых людей. Их достижения, успехи и подходы к решению вопросов мотивируют меня на постановку своих целей и их достижение. Как говорится, с кем поведёшься, от того и наберёшься.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Депутаты Госдумы России изменили законы с учётом жизненных ситуаций
18 июня
**Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе ФС РФ Андрей Исаев р...
Минюст зафиксировал резкий рост числа брачных договоров
18 июня
**Статистика Минюста зафиксировала резкий рост числа брачных договоров. За 4 года число контрактов вы...
Применять свои знания с пользой – это успех
17 июня
**Победитель конкурса «Команда Удмуртии» Яков Вдовин рассказывает о том, почему и как можно быть вост...
Миллиардные результаты
14 июня
Более 10 млрд рублей привлекли власти Удмуртии в республику на ПМЭФ-2019...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо