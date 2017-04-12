Следственное управление Удмуртии за первый квартал этого года завершило расследование 467 уголовных дел, из них 73 коррупционных преступления, 219 – тяжких и особо тяжких преступлений. По оконченным делам возмещен ущерб на сумму более 19 млн. рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 69 млн. руб.
Всего за первые три месяца этого года в следственном управлении рассмотрели 2,5 тысячи сообщений о преступлениях, возбуждено 473 уголовных дела, 644 раза следователи управления выезжали на места происшествий.
Фото: СУ СК РФ по УР
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