Рыбачить можно только с берега на донную или поплавочную снасть. Причем на рыбака должно быть не больше двух крючков.
На нарушителя будет составлен протокол, грозящий административным наказанием. Под эгидой Минприроды УР состоялось совещание, на котором государственные, муниципальные и правоохранительные органы договорились о взаимодействии. Остановить браконьеров смогут инспекторы рыбоохраны, сотрудники Росгвардии и полиции.
Специалисты напоминают, что на Каме есть нерестовые места, на которых полностью запрещена любая рыбная ловля. Это участок в Каракулинском районе от устья реки Буториха до деревни Партизаны, а также второй участок в Сарапульском районе – от железнодорожного моста через Каму до деревни Межная.
В прошлом году за нерестовый период было оформлено на нарушителей 400 протоколов. Сотрудники Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте возбудили по браконьерству два уголовных дела. Браконьеры были задержаны с уловом стерляди. Они уплатили штраф, возместили стоимость рыбы. Голова стерляди сейчас оценивается в 420 рублей. Штраф – до 80 тысяч рублей с каждого нарушителя. Рыба и орудия ловли изъяты, но по решению суда плавсредства были возвращены владельцам. Это суд учел положительные характеристики, а также добровольное возмещение ими ущерба, хотя и лодки могут быть изъяты при злостном браконьерстве.
Но все-таки главное – это не жестокость наказания, а обеспечение тишины на воде во время нерестового периода.
Наверное, нелишним будет напомнить, что в течение всего года в водоемах Удмуртии запрещен вылов стерляди и хариуса.
Сотрудники полиции начали патрулировать Каму за неделю до нерестового запрета. Отметили места, где с высокого берега рыбаки могут выйти на воду. Промысловых бригад на удмуртском участке Камы нет, так что любые сети здесь – браконьерские.
Если же вы в эти дни намереваетесь отдыхать на берегу Камы, то обратите внимание, что ваш автомобиль должен стоять не ближе, чем в 200 метрах от берега, если нет специальной асфальтированной стоянки. Для Камы 200 метров – это водоохранная зона. То есть подъехали к месту отдыха, выгрузили тяжелые вещи и отгоните автомобиль на требуемое расстояние.
Пояснения по запрету давали журналисту представитель рыбоохраны Денис Башков, заместитель начальника Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте Эдуард Шибанов и помощник Удмуртского транспортного прокурора Владимир Бердников.
Фото: gov.cap.ru
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