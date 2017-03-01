Суд в Ижевске вынес приговор 32-летней женщине за причинение смерти новорожденному ребенку по неосторожности.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике, происшествие произошло в ночь с 27 на 28 сентября прошлого года. Родив ребенка дома, ижевчанка никому ничего не сообщила, никаких мер для обеспечения безопасности жизни и здоровья новорожденного не приняла. Решив избавиться от малыша, она положила его в коробку из-под обуви и вынесла к мусорным мульдам, находящимся во дворе одного из домов Ленинского района Ижевска, где и оставила его.
В тот же день ребенок был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов. Младенец еще подавал признаки жизни и был немедленно доставлен в больницу. Однако, не смотря на оказанную медицинскую помощь, на следующий день он скончался из-за переохлаждения организма.
Приговором суда женщине, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ.
Фото: b-port.com
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