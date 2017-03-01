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За смерть новорожденного ребенка женщину в Удмуртии приговорили к 1,5 годам исправительных работ

1 марта
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Происшествие произошло в ночь с 27 на 28 сентября прошлого года.

I (5) За смерть новорожденного ребенка женщину в Удмуртии приговорили к 1,5 годам исправительных работ

Суд в Ижевске вынес приговор 32-летней женщине за причинение смерти новорожденному ребенку по неосторожности.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике, происшествие произошло в ночь с 27 на 28 сентября прошлого года. Родив ребенка дома, ижевчанка никому ничего не сообщила, никаких мер для обеспечения безопасности жизни и здоровья новорожденного не приняла. Решив избавиться от малыша, она положила его в коробку из-под обуви и вынесла к мусорным мульдам, находящимся во дворе одного из домов Ленинского района Ижевска, где и оставила его.

В тот же день ребенок был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов. Младенец еще подавал признаки жизни и был немедленно доставлен в больницу. Однако, не смотря на оказанную медицинскую помощь, на следующий день он скончался из-за переохлаждения организма.

Приговором суда женщине, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ.

Фото: b-port.com

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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