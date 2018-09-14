Здоровье нации. Позаботимся о сердце **С 10 сентября по 10 октября в Удмуртии проходит «Месяц заботы о сердце». Это мероприятие позволит ж...

Чего боится кожа. Бездомные животные привели к росту «стригущего лишая» у детей **Среди множества недугов выявить заболевания кожи, казалось бы, несложно: они видны. Но так уж устро...

Санаторий «Сосновый»: отдых, как у моря, в центре города **Стрессы, ускоренный ритм жизни и перенапряжение делают организм слабее, поэтому при первой же возмо...