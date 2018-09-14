В столице Удмуртии вакцинация против гриппа идёт полным ходом. Сделать прививку бесплатно можно не только в поликлиниках по месту жительства, но в торговых центрах и других общественных местах. Причём совместить шопинг и заботу о здоровье совсем несложно: нужен лишь паспорт, страховой полис и 10 минут свободного времени. В этом смог убедиться наш фотокорреспондент Сергей Рогозин.
Масштабную кампанию вакцинации от гриппа в столице Удмуртии проводят уже третий год подряд. Как отметил ведущий специалист–эксперт отдела профилактики Управления по социальной поддержке населения администрации Ижевска Виктор Ворончихин, её главная черта – приближение прививочных пунктов к людям за счёт создания мобильных бригад.
– Вакцинация от гриппа в Ижевске началась 23 августа. За первую неделю прививки поставили уже 17 тысяч человек. Всего до начала эпидсезона планируем привить около 170 тысяч жителей, в том числе свыше 100 тысяч детей. Как и в прошлом году, выездные прививочные бригады будут работать в детских садах и школах, на предприятиях и организациях, во всех крупных торговых центрах и местах большого скопления народа. Мобильные прививочные комплексы будут дежурить на Центральной площади, в парке Кирова, в зоопарке, Русском доме. Дату и время работы можно узнать на сайте в администрации города и районных администраций, – подчеркнул Виктор Ворончихин.
– Применяемые вакцины содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, которые, по прогнозам ВОЗ, будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне. Противопоказание для их применения – это аллергия на куриный белок, – сказала главный внештатный специалист Министерства здравоохранения УР по вакционопрофилактике Елена Данилова.
В первую очередь вакцинируют так называемые «группы риска»: это дети с шести месяцев, учащиеся 1–11–х классов, студенты ссузов и вузов, сотрудники больниц, поликлиник, детсадов и школ, работники транспорта, ЖКХ, беременные женщины, взрослые старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно–сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением. Для них грипп смертельно опасен.
По словам врача кабинета медпрофилактики Республиканской клинической инфекционной больницы Ирины Бастриковой, в этом эпидсезоне будут цикулировать два штамма гриппа А – Мичиган (H1N1) и Сингапур (H3N2) и штамм гриппа В – Колорадо. Чтобы надёжно защитится от них надо, сделать прививку ещё до начала подъёма заболеваемости – в сентябре, октябре, чтобы успел сформироваться иммунитет.
– Вакцинация очень важна для организма, поскольку она помогает укрепить и защитить иммунитет от патогенного воздействия инфекции. Если вредоносные микроорганизмы проникли воздушно–капельным путём от заражённого человека, привитый человек не заболеет. А если всё же заболел, то прививка защитит от тяжёлого течения болезни и снизит риск развития осложнений. А у гриппа они серьёзные. Например, пневмония –воспаление лёгких – развивается мгновенно и далеко не всегда заметно для человека: буквально за пару дней оно может практически полностью разрушить лёгкие, – подчеркнула Ирина Бастрикова.
Кроме того, после тяжёлого гриппа у больного может развиться бронхит, отит, миокардит, менингит и другие неврологические осложнения. У некоторых переболевших проявлялись печеночная и почечная дисфункции, отмечались сбои в работе эндокринной железы.
Между тем
С 2012 года ВОЗ рекомендует при проведении вакцинации использовать не только трёхвалентные вакцины (от трёх разновидностей вируса гриппа), но и четырехвалентные (они дополнительно защищают ещё от одного четвертого штамма вируса). До недавнего времени современные квадривалентные вакцины производились только в пяти странах: Австралии, США, Канаде, Германии и Франции. В 2018 году первая отечественная квадривалентная вакцина для профилактики гриппа была зарегистрирована и в России.
В сентябре прошлого года результаты клинических исследований нового препарата были представлены на международной конференции по гриппу. Производить новую вакцину будут в городе Подольске Московской области.
Справка «УП»
В Ижевске прививку от гриппа можно поставить абсолютно бесплатно в медицинских организациях по месту обслуживания, а также в Республиканском консультативном центре иммунопрофилактики и Республиканской клинической инфекционной больнице.
Кроме того, 13 сентября с 10.00 до 16.00 мобильный прививочный комплекс будет работать в ТЦ «Аксион».
14 сентября с 10.00 до 16.00 в офисном центре «Аксион» (ул. К. Маркса, 219а).
15 сентября с 10.00 до 14.00 в Центре русской культуры «Русский дом», парке Космонавтов.
2 октября с 10.00 до 14.00 в Центре русской культуры «Русский дом», парке Космонавтов.
При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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