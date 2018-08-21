– Строитель – это самая мирная и созидательная из всех существующих профессий. Потому что каждый день, неважно, на какой должности вы находитесь – каменщик или руководитель большой строительной организации, вы строите детские сады, школы, больницы, объекты культуры и спорта, жилые дома, создаёте то, что является визитной карточкой нашей республики. Низкий вам поклон за это! – сказал Сергей Смирнов, приветствуя участников торжественного мероприятия.
Как отметил в своём выступлении министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Иван Ястреб, сегодня в строительной отрасли Удмуртии трудятся более 23 тысяч человек. При этом организации, которые смогли сохранить и приумножить свой кадровый и производственный потенциал, демонстрируют высокую конкурентоспособность и уровень профессионализма сотрудников. В качестве примера руководитель ведомства привёл жилищное строительство, где застройщики ведут серьёзную аналитическую работу по изучению строительного рынка и разработке проектов для разных типов семейного домоустройства. Как результат – высокий спрос и рост объёмов строительства жилья. А это одна из задач, поставленных перед регионами Президентом России.
В Удмуртии в 2018 году планируют ввести в эксплуатацию 659 тыс. кв. метров жилья. Сегодня построена половина этого объёма. Ведётся строительство 111 домов общей площадью более одного миллиона квадратных метров. Активно привлекаются средства в рамках Государственной программы РФ «Развитие образования». 290 миллионов рублей федеральных средств будет направлено на завершение строительства детского сада на 220 мест по ул. Баранова в г. Ижевске и школы на 160 мест в селе Совхозном Завьяловского района.
Завершение строительства начатых и незаконченных из–за необеспеченности финансированием социальных объектов – одна из приоритетных задач. К таким объектам относится и школа на 500 мест в селе Алнаши. На завершение её строительства, а также на начало строительства школы на 825 мест по ул. Леваневского в Ижевске из федерального бюджета уже выделено 355 млн. рублей.
Более 600 миллионов рублей федеральных средств будет направлено в текущем году на строительство яслей для детей от 2 месяцев до 3 лет. Это позволит продвинуться в решении вопроса сокращения очередей в ясельные группы. Кроме того, в текущем году перед строителями стоит задача построить и сдать в эксплуатацию 19 фельдшерско–акушерских пунктов, что позволит повысить уровень медицинского обслуживания в сельских населённых пунктах, удалённых от городов и районных центров.
Фото Пресс–служба Главы и Правительства УР
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