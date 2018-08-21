Главная » Общество » За преданность делу. В Ижевске чествовали работников строительной отрасли

За преданность делу. В Ижевске чествовали работников строительной отрасли

17 августа
0

В преддверии Дня строителя в ДК «Аксион» прошёл торжественный приём, посвящённый празднованию Дня строителя. С профессиональным праздником представителей самой созидательной профессии от имени Главы региона Александра Бречалова поздравил руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов.

Aef72db495279246511d45b2843da172 За преданность делу. В Ижевске чествовали работников строительной отрасли

– Строитель – это самая мирная и созидательная из всех существующих профессий. Потому что каждый день, неважно, на какой должности вы находитесь – каменщик или руководитель большой строительной организации, вы строите детские сады, школы, больницы, объекты культуры и спорта, жилые дома, создаёте то, что является визитной карточкой нашей республики. Низкий вам поклон за это! – сказал Сергей Смирнов, приветствуя участников торжественного мероприятия.

Как отметил в своём выступлении министр строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Иван Ястреб, сегодня в строительной отрасли Удмуртии трудятся более 23 тысяч человек. При этом организации, которые смогли сохранить и приумножить свой кадровый и производственный потенциал, демонстрируют высокую конкурентоспособность и уровень профессионализма сотрудников. В качестве примера руководитель ведомства привёл жилищное строительство, где застройщики ведут серьёзную аналитическую работу по изучению строительного рынка и разработке проектов для разных типов семейного домоустройства. Как результат – высокий спрос и рост объёмов строительства жилья. А это одна из задач, поставленных перед регионами Президентом России.

В Удмуртии в 2018 году планируют ввести в эксплуатацию 659 тыс. кв. метров жилья. Сегодня построена половина этого объёма. Ведётся строительство 111 домов общей площадью более одного миллиона квадратных метров. Активно привлекаются средства в рамках Государственной программы РФ «Развитие образования». 290 миллионов рублей федеральных средств будет направлено на завершение строительства детского сада на 220 мест по ул. Баранова в г. Ижевске и школы на 160 мест в селе Совхозном Завьяловского района.

Завершение строительства начатых и незаконченных из–за необеспеченности финансированием социальных объектов – одна из приоритетных задач. К таким объектам относится и школа на 500 мест в селе Алнаши. На завершение её строительства, а также на начало строительства школы на 825 мест по ул. Леваневского в Ижевске из федерального бюджета уже выделено 355 млн. рублей.

Более 600 миллионов рублей федеральных средств будет направлено в текущем году на строительство яслей для детей от 2 месяцев до 3 лет. Это позволит продвинуться в решении вопроса сокращения очередей в ясельные группы. Кроме того, в текущем году перед строителями стоит задача построить и сдать в эксплуатацию 19 фельдшерско–акушерских пунктов, что позволит повысить уровень медицинского обслуживания в сельских населённых пунктах, удалённых от городов и районных центров.

Фото Пресс–служба Главы и Правительства УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Ярослав Семенов провёл рабочую встречу с командующим Приволжским округом войск Росгвардии Александром Порядиным
21 августа
**Сегодня, 21 августа, Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов провёл рабочу...
В Удмуртской Республике возобновила работу государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом
21 августа
**В Удмуртской Республике возобновила работу государственная программа содействия добровольному п...
Турчак озвучил предложения от Партии по совершенствованию пенсионной системы
21 августа
**Секретарь Генерального совета Партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак озвучил ряд предло...
Турчак предложил отменить пенсионные преференции для депутатов Госдумы и сенаторов
21 августа
**Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил отменить все пенсионны...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо