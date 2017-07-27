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За полгода в Удмуртии выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой

26 июля
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Рост заболеваемости отмечался среди населения Ижевска, Завьяловского, Малопургинского, Якшур-Бодьинского районов

B2a5ffc09179aaaeb49c994687062036 За полгода в Удмуртии выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой

В Удмуртии сложилась неблагоприятна ситуация с геморрагической лихорадкой. Организацию дополнительных мероприятий по профилактике этого опасного заболевания обсудили на очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Ижевска, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Как рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по УР Юлия Бушмакина, за 6 месяцев 2017 года в республике отмечен рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в 1,3 раза. В июне рост заболеваемости отмечался среди населения Ижевска, Завьяловского, Малопургинского, Якшур-Бодьинского районов. Выросла численность грызунов и их инфицированность.

Одна из мер профилактики - дератизационная обработка территорий. По словам начальника отдела экологии и природных ресурсов администрации города Андрея Ковальчука в 2017 году дератизационной обработке подверглись 48 участков общей площадью 605,5 гектаров. На некоторых территориях из-за частых дождей их обработали повторно.

Полностью обработаны 7 городских кладбищ, сообщил начальник службы администрации кладбищ Александр Шаклеин. Осенью дератизационная обработка повторится. Он особо отметил, что на рост популяции грызунов существенно влияют продукты питания, которые люди по традиции оставляют на могилах своих родных и близких.

Справка

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) - тяжелое, смертельно опасное инфекционное заболевание с поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека.

О признаках заболевания и мерах профилактики можно узнать из Памятки для населения, опубликованной на официальном сайте администрации Ижевска.

Фото: Temaufa.ru

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