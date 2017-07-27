За полгода зарегистрировано почти на 19 процентов меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на расширенном заседании коллегии Следственного управления Следственного комитета РФ по УР сообщил руководитель ведомства Владимир Никешкин. Он отметил, что уменьшилось количество убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, на уровне прошлого года осталось число изнасилований. Но удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений по-прежнему высок, к ним относится каждое пятое преступление.
Успешное применение новейших технико-криминалистических средств, научных достижений в экспертной деятельности позволяет раскрывать не только вновь совершённые, но и преступления прошлых лет. В этом году следователями раскрыто полсотни (49) таких преступлений, в том числе 12 убийств и 6 изнасилований. Некоторые из них оставались в разряде так называемых «глухарей» почти два десятка лет.
В первом полугодии 2017 года следователями управления зарегистрировано свыше пяти с половиной тысяч сообщений о преступлениях, возбуждено 929 уголовных дел. В суд направлено 702 уголовных дела.
В результате совместной работы следственного управления с оперативными подразделениями МВД и ФСБ республики, контрольно-надзорными органами возбуждено 118 уголовных дел о коррупционных преступлениях и 167 - об экономических. В ходе их расследования возмещено 60 процентов причинённого преступными деяниями ущерба. Борьба с коррупцией находится на особом приоритете: в первом полугодии возбуждено 10 дел в отношении лиц особого правового статуса, 7 дел в отношении 9 лиц направлены в суд.
В работе коллегии участвовал исполняющий обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики Виктор Савельев. Он поблагодарил сотрудников следственного управления за качественную работу, а также поздравил с наступающим профессиональным праздником – Днём сотрудников органов следствия, который отмечается 25 июля.
– В преддверии вашего профессионального праздника разрешите мне от имени исполняющего обязанности Главы УР, Правительства региона и от себя лично поздравить вас с профессиональным праздником и пожелать вам дальнейших успехов в вашей серьёзной и ответственной работе. Чтобы у нас было как можно меньше преступлений во всех областях. За теми цифрами, которые сегодня были озвучены, видны реальные результаты вашей нелёгкой работы – это сотни спасённых жизней, миллионы, а может даже и миллиарды рублей, которые сохранены в бюджетной сфере, в экономике Удмуртской Республики и Российской Федерации. Спасибо вам огромное за это, - сказал Виктор Савельев.
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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