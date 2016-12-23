После Нового года жители сотен многоквартирных домов в Удмуртии рискуют обнаружить в своих почтовых ящиках квитанции по оплате услуг ЖКХ с неприятным «сюрпризом». Для тех жильцов, которые до наступления холодов не успели оборудовать свои многоэтажки общедомовыми приборами учета, текущий отопительный сезон окажется на 50 процентов дороже, чем предыдущий. От просьб и увещеваний власти перешли к наказанию рублем.
Впрочем, сюрпризом такую ситуацию можно назвать с большой натяжкой. Как рассказали корреспонденту «УП» в Удмуртском филиале «Энергосбыт Плюс», оборудовать многоквартирные жилые дома общедомовыми приборами учета тепловой энергии жителям следовало еще в 2012 году. Под требование подпадали не все здания, а лишь многоэтажки, имеющие техническую возможность для их установки. Однако, когда такое условие появилось, люди не спешили его выполнять, а государство несколько раз откладывало введение штрафов за игнорирование норм.
В этом году, после «последнего китайского предупреждения», штрафы все же появились. Для домов, не оборудованных общими приборами учета тепла, постановлением правительства с 1 июля до конца 2016 года введен повышающий коэффициент 1,4 на оплату этой услуги. А с 1 января 2017 года такой коэффициент составит 1,5. Предполагается, что в квитанциях, которые получат жители, этот коэффициент будет указан отдельной строкой. В энергосбытовой компании подтвердили, что такая техническая возможность есть. Собранные с жильцов дополнительные средства по закону должны пойти на реализацию программ по энергосбережению
– Повышающие коэффициенты к нормативу на тепло начали действовать в России с 1 июля 2016 года, но во втором полугодии этого года мы не стали их применять, - рассказывает технический директор Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов. - То есть у собственников было еще полгода, чтобы установить приборы учета. Однако с 1 января 2017 года штрафные санкции начнут действовать, и жителям домов, в которых не установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии, платить за тепло придется уже на 50 процентов больше.
Избежать применения повышающего коэффициента смогут жители домов, которые подали в энергокомпанию акты о технической невозможности установки ОДПУ, домов с нагрузкой менее 0,2 Гкал/час, а также потребители, проживающие в ветхом или аварийном жилье. В остальных случаях есть только один способ избежать повышающих коэффициентов - установить общедомовой прибор учета тепла.
– В Ижевске у 81 дома с нагрузкой более 0,2 Гкал/час есть возможность установки ОДПУ, однако по каким-то причинам они до сих пор не установлены. Оставшиеся дома передали в энергокомпанию акты о технической невозможности установки прибора учета, - рассказал Григорий Чернов.
При этом он подчеркнул, что Удмуртский филиал «Энергосбыт Плюс» предоставляет услуги по монтажу общедомовых приборов учета, а также выполняет необходимые энергосберегающие и энергоэффективные мероприятия в многоквартирных домах: установку автоматического регулирования в системах горячего водоснабжения, погодное регулирование систем отопления, снижение потерь тепловой энергии через ограждающие конструкции здания, что в совокупности позволит снизить потребление коммунальных ресурсов в доме и благоприятно скажется на оплате коммунальных счетов для жильцов.
– Работы выполняют квалифицированные специалисты в соответствии с нормами законодательства, при соблюдении техники безопасности и правил установки приборов учета. После установки новый прибор учета в обязательном порядке опломбируется и вводится в эксплуатацию, - подчеркнул технический директор энергосбытовой компании.
С заявкой на установку или замену приборов учета, а также на проведение энергосберегающих мероприятий можно обратиться по телефону 8-800-100-75-30 или через сайт компании www.udm.esplus.ru
Между тем
Раскошелиться придется собственникам, не имеющим индивидуальных приборов учета. С 1 января 2017 года плата за коммунальные услуги у неоприборенных граждан также может вырасти наполовину. Определенные поправки утверждены на уровне правительства страны. В частности, они связаны с наличием или отсутствием приборов учета у потребителей горячей воды и электроэнергии. Ранее введением повышающих нормативов к потребителям занимались региональные власти, теперь же система едина по всей стране.
– С 1 июля 2016 года повышающий коэффициент утвержден Правительством РФ, что не требует подтверждения на местах. С 1 июля РСО и исполнители коммунальных услуг обязаны применять повышающий коэффициент при расчете платы граждан за коммунальные услуги. С 1 июля и до конца 2016 года величина повышающего коэффициента установлена на уровне 1,4, а с 1 января 2017 года составит 1,5. То есть плата за электричество, горячую воду автоматически увеличивается на 40 и 50 процентов, - уточнили в Удмуртском филиале «Энергосбыт Плюс».
Для потребителей, не имеющих технической возможности для установки индивидуальных приборов учета, ничего не меняется. Они будут оплачивать коммунальные услуги из расчета базовых нормативов потребления, без повышающих коэффициентов.
Чтобы составить акт о техневозможности приборов учета в квартире, необходимо обратиться в свою управляющую организацию или ТСЖ, которые проведут обследование в соответствии с приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 г. № 627. Только в этом случае повышающий коэффициент не будет применяться.
Некоторые управляющие компании, не дожидаясь обращения жильцов, уже провели в своих домах обследования на предмет технической возможности установки в квартирах счетчиков воды и предоставили в Удмуртский филиал «Энергосбыт Плюс» всю необходимую информацию.
Кстати, попасть под санкции могут и жильцы, установившие в своих квартирах приборы учета. Например, в случае выхода из строя или утраты счетчика либо истечения срока его эксплуатации или поверки. А также если два раза не обеспечат доступ к прибору учета для проверки достоверности представленных сведений о показаниях, и это будет подтверждено соответствующими актами.
Справка «УП»:
Ключевые документы
Постановление Правительства РФ от 16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг». Этим документом введены повышающие коэффициенты, применяемые при определении нормативов потребления коммунальных услуг, которые составляют: с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. действующий коэффициент равен – 1,4; с 2017 г. – составит 1,5.
Пункт 5 статьи 13 федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Подпункт «у»1 пункта 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2001 № 354.
Фото: edikst.ru
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