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За неделю в Ижевске выявили 49 нарушений правил благоустройства города

24 июля
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Ижевчанка, спустившаяся на «Ниве» по лестнице Набережной пруда, должна возместить ущерб в 500 тысяч рублей

3945e4c1b1b40d492ab772a64be91b9c За неделю в Ижевске выявили 49 нарушений правил благоустройства города

Нарушение правил благоустройства Ижевска рассмотрели сегодня на еженедельном заседании штаба по благоустройству и содержания улично-дорожной сети. Его провел глава Ижевска Юрий Тюрин.

Наталья Сазонова, глава администрации Первомайского района, сообщила об итогах проверки по факту повреждения ступеней чугунной лестницы возле памятника «Ижевским оружейникам», когда по ним проехал водитель автомобиля «Нива». Замене подлежат 3 ступени, стоимость изготовления каждой из них составляет более 125 тыс. рублей. Вместе с работами по демонтажу поврежденных ступеней и установке новых ущерб может составить около 500 тыс. рублей. Этот ущерб будет предъявлен нарушителю в досудебном порядке через Управление муниципальной милиции. В случае отказа в возмещении ущерба в добровольном порядке администрации города предстоит обращаться в судебные инстанции.

Начальник Управления муниципальной милиции администрации города Рустам Маликов сообщил, что за неделю выявлены 49 нарушений Правил благоустройства, из них 3 нарушения связаны с выносом грязи с территорий строящихся объектов, 15 - с незаконным складированием мусора, 8 - с проведением земляных работ, а также 6 нарушений - это содержание контейнерных площадок, 1 - не устраненный перекоп, 1 - открытый колодец, 15 - нескошенная трава.

Глава Ижевска Юрий Тюрин подчеркнул: «Все действия дорожных служб и муниципалитета направлены на улучшение ситуации по благоустройству в городе. Но помимо устранения нарушений, выявленных в ходе нашей работы, прошу обратить внимание на организацию ремонта автомобильных дорог, проверить все участки, где в этом году укладывается новый асфальт. Ремонт дорог «Ижевской городской агломерации» в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» должен быть образцовым, выполняться в комплексе - не только ровное дорожное покрытие, но и съезды, бордюры, тротуары вдоль этих дорог должны быть в идеальном состоянии».

Юрий Тюрин также поручил привести в нормативное состояние пешеходные переходы возле школ и детских садов. Эти работы необходимо выполнить не позднее 25 августа, до начала учебного года.

Фото: I18.ru

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