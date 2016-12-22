Главная » За нарушение земельного законодательства в Удмуртии наложено штрафов на сумму более 2 млн рублей

За нарушение земельного законодательства в Удмуртии наложено штрафов на сумму более 2 млн рублей

21 декабря
0
7289218129 За нарушение земельного законодательства в Удмуртии наложено штрафов на сумму более 2 млн рублей

За 11 месяцев 2016 года государственными инспекторами по использованию и охране земель в Удмуртии составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с неисполнением предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Судами наложено штрафов на сумму более 2 млн. руб, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по УР.

В ведомстве напоминают: за неисполнение в установленный срок такого предписания виновные лица подвергаются административной ответственности в виде штрафа. Размеры штрафа для граждан – от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц − от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц − от 100 000 до 200 000 рублей.

Если в течение года правонарушение повторится, то размер штрафа может вырасти для граждан − от 30 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц − от 70 000 до 100 000 рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц − от 200 000 до 300 000 рублей.

Фото: infovoronezh.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо