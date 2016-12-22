За 11 месяцев 2016 года государственными инспекторами по использованию и охране земель в Удмуртии составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях, связанных с неисполнением предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Судами наложено штрафов на сумму более 2 млн. руб, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по УР.
В ведомстве напоминают: за неисполнение в установленный срок такого предписания виновные лица подвергаются административной ответственности в виде штрафа. Размеры штрафа для граждан – от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц − от 30 000 до 50 000 рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц − от 100 000 до 200 000 рублей.
Если в течение года правонарушение повторится, то размер штрафа может вырасти для граждан − от 30 000 до 50 000 рублей, для должностных лиц − от 70 000 до 100 000 рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц − от 200 000 до 300 000 рублей.
Фото: infovoronezh.ru
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