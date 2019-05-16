На улице Ленина там достаточно просторно, чтобы не мешать пешеходом.
Соревновались 75 четвероклассников вместе с родителями. На дистанции 70 метров первые места с одинаковым результатом (11,9 секунды) заняли Михаил Болтачев и Егор Киршин. Среди девочек стала победительницей Амель Юсифова, с абсолютно лушим результатом 11 секунд ровно. В семейных результатах победителем стала семья Блиновых, сын пробежал на три секунды быстрее папы с мамой. В соревнованиях классов выиграл 4 «В» класс школы № 32 с руководителем Натальей Девятых. В этой школе роликовые соревнования стали традицией.
На финише все участники получали сладкое мороженое от депутата Госсовета Удмуртии Андрея Шутова.
Виктор КОЩЕЕВ
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.