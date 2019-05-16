Гандбол. Выигрыш ведёт в мастера **В игре с командой «Динамо-Синара» (Волгоград) ижевские гандболистки из «Университета» проявили свои...

Футбол. Вновь ждём гола **Чемпионат России по футболу в суперлиге среди женщин развивается для ижевской команды «Торпедо» по ...

Лёд нашей «Ижстали» **Круглую дату в истории хоккея Удмуртии отметили в Ижевске 28 апреля: 60 лет назад завершился первый...