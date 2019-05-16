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За мороженым на быстрых роликах

13 мая
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На велодорожке у бывшего выставочного центра, давно превращённого в один из гипермаркетов, прошли соревнования ижевских школьников на роликовых коньках.

Inliner inline skates skating drive child children play on the road 889260 За мороженым на быстрых роликах

На улице Ленина там достаточно просторно, чтобы не мешать пешеходом.

Соревновались 75 четвероклассников вместе с родителями. На дистанции 70 метров первые места с одинаковым результатом (11,9 секунды) заняли Михаил Болтачев и Егор Киршин. Среди девочек стала победительницей Амель Юсифова, с абсолютно лушим результатом 11 секунд ровно. В семейных результатах победителем стала семья Блиновых, сын пробежал на три секунды быстрее папы с мамой. В соревнованиях классов выиграл 4 «В» класс школы № 32 с руководителем Натальей Девятых. В этой школе роликовые соревнования стали традицией.

На финише все участники получали сладкое мороженое от депутата Госсовета Удмуртии Андрея Шутова.

Виктор КОЩЕЕВ

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