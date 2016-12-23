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За лося, насмерть сбитого поездом, ОАО «РЖД» заплатит 40 тысяч рублей

23 декабря
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7115 900 За лося, насмерть сбитого поездом, ОАО «РЖД» заплатит 40 тысяч рублей

В Удмуртии ОАО «РЖД» выплатит 40 тысяч рублей за смерть лося под поездом. Мировой судья судебного участка № 2 Ленинского района Ижевска удовлетворил иск Удмуртского транспортного прокурора о взыскании с ОАО «РЖД» ущерба, причиненного животному миру, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что 11 июля текущего года на участке пути Лоза – Пастухово Горьковской железной дороги, расположенного на территории Игринского района, грузовым поездом был сбит лось, внезапно выбежавший на железнодорожные пути.

Ущерб, причиненный дикой природе и государству в результате гибели животного, составил 40 тыс руб и был рассчитан Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

Транспортные средства, в том числе и железнодорожный подвижной состав, относятся к источникам повышенной опасности. В соответствии с действующим законодательство вред, причиненный источником повышенной опасности, должен быть возмещен владельцем такого источника.

Фото: ok-inform.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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