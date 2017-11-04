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За фальсификацию протокола общего собрания жительница Завьяловского района заплатит штраф

4 ноября
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A4a1b60b9182fab5ba8159a61e060aa5 За фальсификацию протокола общего собрания жительница Завьяловского района заплатит штраф

Признать поддельным

В Удмуртии состоялось первое судебное решение по делу о подделке протокола общего собрания собственников жилья. Фигуранткой уголовного дела стала 47-летняя жительница Завьяловского района.

Как сообщает пресс-служба Прокуратур Удмуртии, подсудимая Лариса Н. изготовила поддельный протокол общего собрания жильцов о выборах председателя ТСЖ «Радужное» в с. Октябрьское, д. 12. При этом кворум для решения вопросов, вынесенных на голосование, отсутствовал. В результате было возбуждено уголовное дело, которое после выяснения всех обстоятельств дела было прекращено. Женщина отделалась судебным штрафом в размере 7 000 рублей.

Напомним, уголовная ответственность за подделку протоколов общего собрания собственников жилья была введена еще 2015 году. Раньше жильцам приходилось обходить десятки инстанций, обращаться в суд, чтобы добиться отмены решений, якобы, зафиксированных в сомнительном протоколе. Ситуацию изменил федеральный закон от 29.06.2015 г. №176-ФЗ, которым были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно им решения и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются официальными документами, и их подделка преследуется по закону.

Ранее в судебно-следственной практике существовал крайне неприятный казус, когда правоохранительные органы отказывались возбуждать уголовные дела по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов» в том случае, когда был подделан протокол общего собрания собственников, подделаны подписи отдельных собственников, или протокол и вовсе сделан задним числом. Причина отказа всегда была одна и та же: протоколы общего собрания собственников, по мнению органов следствия, не являлись официальными документами.

В ряде подобных случаев можно было бы возбудить уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество», но органы правопорядка не спешили этого делать, а обманутых собственников отправляли в обычный гражданский суд самостоятельно отстаивать свои права.

Федеральным законом были внесены поправки частью 1 статьи 46 Жилищного кодекса РФ: «Решения и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме являются официальными документами как документы, удостоверяющие факты, влекущие за собой юридические последствия в виде возложения на собственников помещений в многоквартирном доме обязанностей в отношении общего имущества в данном доме, изменения объема прав и обязанностей или освобождения этих собственников от обязанностей, и подлежат размещению в системе лицом, инициировавшим общее собрание».

Закон также обязывает инициатора собрания передать копию протокола в свою управляющую компанию или ТСЖ не позднее чем через 10 дней после проведения собрания. А те в свою очередь в течение 5 дней должны передать его в органы государственного жилищного надзора.

В ГЖИ копии протоколов собраний должны храниться три года. А если в течение трех месяцев к инспекторам попадет несколько копий протоколов с одного и того же дома по собраниям со сходной повесткой, то это будет основанием для проведения внеплановой проверки в доме.

В прокуратуре подчеркивают, если у вас есть сомнения в подлинности протокола, в правильности подсчета голосов, нужно незамедлительно обращаться в полицию. Повода отказать в возбуждении уголовного дела у правоохранителей сегодня нет, а лицу, уличенному в этом преступлении, грозит реальный срок. В соответствии со статьей 327 Уголовного кодекса РФ обвиняемый может сесть за решетку на срок до двух лет либо на этот срок отправиться на принудительные работы.

Фото: zaomos.news

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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