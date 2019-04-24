Незаконное привлечение к работе
За привлечение мигранта к труду без разрешения на работу или патента, а также по профессии, которая не указана в этих документах, или не в том субъекте России, где выданы документы, предусмотрен штраф для граждан от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических – от 250 до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности от 14 до 90 суток.
Привлечение к труду без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и использование иностранных работников влечёт наложение штрафа на граждан от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, на юридических – от 250 до 800 тысяч рублей либо приостановление деятельности от 14 до 90 суток.
Неуведомление или нарушение порядка и (или) формы уведомления миграционной службы о заключении с мигрантом или прекращении договора на выполнение работ в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты заключения (прекращения) договора, влечёт наложение штрафа на граждан от 2 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 35 до 50 тысяч рублей, на юридических – от 400 до 800 тысяч рублей либо приостановление деятельности от 14 до 90 суток.
Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления работодателем или заказчиком работ (услуг), привлекающими высококвалифицированных специалистов, миграционной службы об исполнении обязательств по выплате заработной платы влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 35 до 70 тысяч рублей, на юридических – от 400 тысяч до 1 миллиона рублей.
Выдворение, депортация или реадмиссия
Штраф от 4 до 5 тысяч рублей придётся заплатить: если мигрант, подлежащий выдворению, депортации или реадмиссии (принудительное возвращение гражданина в страну проживания), самовольно покинул медицинскую организацию или учреждение, в которые он был помещён (доставлен) в связи с принятием решения о его выдворении, депортации или в связи с реализацией международного договора России о реадмиссии; когда он самовольно оставил транспорт при доставке его в медицинскую организацию или учреждение или при другом перемещении, связанном с исполнением решения о его выдворении, депортации или реадмиссии; когда иностранный гражданин, в отношении которого принято решение о прекращении реадмиссии, не уехал из страны в установленный срок.
Организация незаконной миграции
Организация незаконного въезда, пребывания или транзитного проезда через территорию России наказывается лишением свободы до 5 лет с ограничением свободы до 2 лет или без такового.
Эти же деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, или для совершения преступления наказываются лишением свободы до 7 лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы до 2 лет либо без такового.
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