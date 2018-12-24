– Мы здесь потому, – сказали две мамы – Евгения Сергеевна и Елена Леонидовна, – что нашим детям, они учатся в ижевской школе № 101, скоро выбирать профессию, и кто, как не мы, им в этом поможет? У наших детей нарушены функции опорно–двигательного аппарата. Хочется, чтобы в 101–ю школу чаще приходили представители вузов, колледжей, училищ, рассказывали бы о том, какие программы есть для детей–инвалидов.
А в зале театра как раз находилась Татьяна Жаворонкова, директор Ижевского торгово–экономического техникума, в котором создана доступная среда и благоприятная атмосфера для людей с инвалидностью.
Получен президентский грант
Центр трудовой реабилитации и абилитации – первый в республике. На реализацию этого проекта Удмуртская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов получила средства из Фонда Президентских грантов. На предприятии–партнёре «Доступная среда» (Ижевск, ул. Красноармейская, 109 «а») человек с инвалидностью приобретёт трудовые навыки. Научится, например, упаковывать бахилы в капсулы и сможет приступить к работе на предприятии «Локомед».
– Предприятие, выпускающее продукцию с торговой маркой «Локомед», находится на третьем месте в России по объёму изготовления одноразовых медицинских изделий, и производство продолжает расширяться, – пояснил Платон Наговицын, директор компании «Доступная среда». – По результатам трудовой реабилитации будет сформирован резерв кадров.
Индивидуальные советы
А если человек не склонен к этой работе? Так цель – не только трудоустроить человека по конкретной специальности, но и помочь ему сориентироваться в профессиях. Вводится врачебный контроль. Преподаватели Ижевской государственной медицинской академии проведут исследования и смогут дать индивидуальные рекомендации, касающиеся выбора профессии.
Существует механизм квотирования рабочих мест для инвалидов, предприятия обязаны создавать для них рабочие места. Центр трудовой реабилитации проинформирует своих подопечных о таких вакансиях.
За год трудовую реабилитацию пройдут более 700 человек.
«Путей познанья много»
… Перед участниками торжества выступили танцоры из студии «Бродвей – инклюзив». Спектакль «Теремок» показали артисты из инклюзивного театра «Надежда». И вдруг – сонет. «Скажи, Учитель, как найти свой путь в великом хаосе существованья?». Виталий Карпов, инвалид с юности, читал стихи философа Владимира Трефилова. «Путей познанья много, но проторённых и готовых нет». И я вспомнила, как сам Виталий Александрович торил дорогу: несмотря на инвалидность (в 18 лет повредил ногу), выбрал в университете спортивный (!) факультет, стал учителем, тренером. Он многих вытащил из «четырёх стен».
… И представленная в фойе техника, в том числе велосипед, позволяющий на ранних стадиях реабилитировать людей с поражением ног, и танец в коляске, другие сценические выступления людей с инвалидностью – это всё о том, что путей самовыражения действительно много. А «права заблудиться» нет.
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