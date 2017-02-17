Шагая в ногу со временем
Историю Игринского политехнического техникума можно сравнить с ростом крепкого, уверенно стоящего на земле дерева, которое год за годом набирается новых сил, чтобы плоды своего развития подарить людям.
От училища до техникума
А началось все в 1982 году, когда на окраине поселка Игра по инициативе Министерства мелиорации открылось сельское среднее профессионально-техническое училище № 8. Оно сразу же завоевало популярность среди молодежи. К занятиям приступили 220 человек, чтобы научиться профессии «механизатор мелиоративных работ». В 1985 году состоялся их первый выпуск и первый набор в новую группу трактористов-машинистов широкого профиля. Изменился и статус училища: ССПТУ № 8 перестало быть сельским и переименовано в среднее профессионально-техническое училище № 36.
В перечень профессий, которым обучают в Игре, прибавляются все новые, как сейчас говорят, компетенции, необходимые для обеспечения кадрами сельскохозяйственного производства и социальной сферы села – «штукатур-каменщик», «электромонтер» по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственного оборудования», «хозяйка усадьбы».
В трудные 90-е, когда ставился вопрос о самом существовании учебного заведения, в пользование училища было передано 358 гектаров сельскохозяйственных земель. С этого момента началось освоение растениеводства, выращивание зерновых и кормовых культур, овощей, картофеля.
В 2000 году училище заняло почетное 3-е место в республиканском смотре-конкурсе «Самообеспечение». В начале 2001 года ПУ-36 взяло в аренду у Игринского леспромхоза ферму. На ней содержали 200 голов свиней, 23 головы телят.
Сегодня в Бюджетном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики «Игринский политехнический техникум» обучается более 300 человек. По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на бюджетной основе обучение ведется по профессиям «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «машинист дорожных и строительных машин», «портной», «повар-кондитер», «продавец, контролер-кассир», «мастер общестроительных работ», «мастер отделочных строительных работ», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».
По программе подготовки специалистов среднего звена на платной основе ведется обучение по специальностям: «правоохранительная деятельность», «товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». Кстати, первый выпуск товароведов-экспертов в количестве 8 человек произойдет в 2017 году.
Для обучения в техникуме создана постоянно обновляющаяся учебно-производственная база: оборудованные кабинеты, компьютерный класс, лаборатории, мастерские, автодром, трактородром.
Терпение и труд к победе ведут
– Концепция модернизации среднего профессионального образования предусматривает качественно новый уровень подготовки рабочих, – говорит заместитель руководителя по учебно-производственной работе техникума Сергей Сенилов. – Этому способствуют конкурсы профессионального мастерства, которые мы ежегодно проводим по всем профессиям. Разработан план мероприятий по внедрению образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Одним из пунктов плана является движение WorldSkills, которое набирает все большую силу в стране и республике и способствует повышению престижа рабочих профессий. Игринский политехнический техникум поддержал движение WorldSkills в 2015 году. С этого времени мы уже третий год выставляем наших воспитанников для участия в региональном этапе национального чемпионата в компетенциях «Поварское дело», «Электромонтажные работы», «Сельскохозяйственные машины».
В нынешнем чемпионате свои профессиональные знания и умения в компетенции «Поварское дело» покажет в Ижевске студентка второго курса Кристина Дмитриева. Свое право участвовать в региональном этапе она заслужила победой на внутреннем конкурсе.
В компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» Игринский политехникум будет в Уве представлять Никита Варфоломеев. Вместе с ними на чемпионат отправились мастера производственного обучения, которые готовили участников к выступлению и будут экспертами, Людмила Геннадьевна Поторочина и Павел Рафаилович Стрелков.
Пока что в предыдущих чемпионских соревнованиях представители Игринского политехнического техникума на пьедестал не поднимались, но, как говорится, терпение и труд к победе ведут. Об этом свидетельствует и тот факт, что, начиная с 2005 года, лучшие студенты ежегодно становятся стипендиатами Правительства России и Главы Удмуртской Республики в номинации «За успехи в учебной и общественной деятельности». Обучающиеся по профессии «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» становились неоднократными победителями республиканских олимпиад, дважды защищали честь республики на российской олимпиаде по профессии.
50 процентов времени в училище отданы практическим занятиям – в лабораториях, на ферме. Еще проходя обучение, учащиеся имеют возможность зарекомендовать себя у будущих работодателей. Для проведения производственной практики заключены договоры с предприятиями и организациями Игры и района. Среди них СПК «Чутырский», ООО «Родина», СПК «Заря», ООО «Дэмен», ООО «Рассвет», СПК «Ленинсюрес», ООО «Агрофирма Игра», ООО «Зура Лен», ООО «Удмуртэнергонефть».
Как правило, после прохождения практики ежегодно почти 100 готовых специалистов успешно трудоустраиваются на этих и других предприятиях района.
Педагогическим коллективом учебного заведения разработаны основные образовательные программы по всем профессиям в соответствии с государственными стандартами. Это огромный научный труд, который успешно выполнили мастера производственного обучения и преподаватели.
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