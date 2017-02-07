Военный комиссариат Удмуртской Республики подвёл итоги призыва граждан на военную службу в 2016 году. Норма призыва выполнена в полном объёме: 2 984 человека были направлены для прохождения службы в Вооружённых Силах Российской Федерации, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.
Всего на призывные комиссии в течение года явилось 12 567 человек. Из них 3 419 человек были освобождены от призыва по состоянию здоровья, 5 674 молодым людям были предоставлены отсрочки от призыва (в том числе для получения образования, по состоянию здоровья, по семейному положению, поступившим на службу в МВД и МЧС), 636 человек направлены на дополнительное медицинское обследование. Для трёх педагогических работников перенесены сроки призыва, 6 человек отправились проходить альтернативную службу.
Не оповещёнными о мероприятиях призыва остались 3 305 человек. Наибольшее количество из них проживают: в Ижевске – 2 717 человек, в Глазове – 96, в Завьяловском районе – 86, в Сарапуле – 81 и в Воткинске – 47 человек.
Материалы на 35 призывников, не явившихся на призывные мероприятия без уважительной причины, направлены в следственные органы, из них в отношении 4 граждан возбуждены уголовные дела.
Фото: chaspik.spb.ru
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