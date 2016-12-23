Денис Кришталь - майор полиции, начальник экспертно-криминалистической лаборатории Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте. Он считает, что его сфера деятельности соединяет в себе сразу несколько научных дисциплин: это и физика, и химия, и даже филология. Казалось бы, совершенно не сочетаемые направления. Но нас убедили в обратном.
Служебные дела
– Наше отделение участвует в следственных действиях. Мы осматриваем место преступления, производим фотофиксацию, записываем все обстоятельства: как, что и где произошло. Но самая важная часть - поиск улик. Это могут быть отпечатки пальцев, следы от обуви или взлома, волосы, кровь, слюна, - рассказывает Денис Александрович. - Все находки нужно подробно описать. Важно изложить все ясно, четко, без ошибок, поэтому любой юрист и полицейский обязан обладать хорошим словарным запасом. Неправильно выраженная мысль может иметь серьезные последствия. Считаю, что полиция – это отражение нашего общества. Насколько образован народ, настолько грамотны сотрудники.
– Но ваше обучение и служба все-таки отличаются?
– Различий не так уж много. По утрам мы ходим на лекции по морально-психологической и огневой подготовке. Посещаем спортивный зал, где отрабатываем приемы борьбы, методы задержания преступников. Периодически выезжаем на сборы. Например, недавно прошли курсы повышения квалификации – изучали новую технику. Система ПАПИЛОН М-11 позволяет дактилоскопировать бескрасковым методом.
– Как это оборудование работает?
– Каждый человек обладает своим специфическим узором на коже рук. В отпечатке содержится большой объем информации. Если мы обнаруживаем на месте происшествия следы рук, то мгновенно кодируем полученную информацию. Тут же происходит сличение с базой данных. Раньше все делали при помощи краски. Эксперт через лупу сравнивал образцы.
– Да у вас тут целая лаборатория! Осветитель, микроскоп, камера.
– Нам без этих приборов никуда. Сейчас технологии развиваются семимильными шагами. За счет этого растет эффективность раскрытия преступлений. Смотрите, как запросто можно проверить на детекторе подлинность банкнот. Включаем инфракрасный свет. В настоящей купюре часть краски не светится. В фальшивке все рисунки отражаются, - демонстрирует мне Денис Кришталь. - При помощи микроскопа и спектрального сканера мы изучаем микрочастицы. Если отпечаток пальца отразился плохо, то и по порам можно найти преступника при помощи окуривания парами цианакрилата. Помещаем объект в состав и ждем несколько часов. Пары вступают в сложную химическую реакцию, и происходит окрашивание в белый цвет.
– Теперь я понимаю, что криминалистика – это сплав и точных, и гуманитарных наук.
Так все начиналось
– Как решили стать полицейским?
– Мой дед был следователем. Наверное, это сыграло свою роль, - отвечает эксперт-криминалист. - Но больше всего на меня повлияло время. В начале 90-х в обществе произошло крушение всех нравственных и моральных устоев. Я как раз заканчивал школу. У многих моих сверстников были стерты жизненные ориентиры, и они пошли по неверному пути. Тогда я четко для себя решил – надо поддержать свою страну в непростой период и пойти служить. Конечно, перспектив никаких не было, зарплату задерживали, но я верил, что все сложится нормально.
– Криминалистика – сфера деятельности, которую нужно изучать годами. Как справились с таким большим объемом информации?
– Я осознанно решил стать экспертом. Меня это всегда увлекало. Знал, с какими трудностями придется столкнуться. На первом этапе мне помогали опытные руководители. Теорию изучал сам. Штудировал специальную литературу – по книжке в день. Так за два года я и получил необходимые допуски. Вообще, работа наложила на меня определенный отпечаток. Я стал более вдумчивым, усидчивым, - продолжает мой собеседник. - Порой приходится сидеть по нескольку часов и ломать голову над очередным делом. Например, недавно мы исследовали несколько тысяч бутылок на акцизные марки. Это очень монотонный процесс. И не каждый с этим справится. Не одобряю, когда один сотрудник говорит другому: да вроде есть некоторые совпадения, записывай в протокол. Признаки идентичности должны совпасть на 100%.
– Вы же настоящий ювелир по отпечаткам пальцев!
– Можно и так сказать. Представляете, какое удовлетворение я получаю, когда добиваюсь конечного результата. Это чувство ни с чем несравнимо.
Вне работы
– Как семья относится к тому, что вы постоянно заняты? То одно случится на работе, то другое.
– Я все успеваю. Стараюсь быть хорошим отцом для своих четырех дочек и надежным супругом для жены.
– Да у вас настоящее женское царство!
– И мне в нем хорошо живется. Вниманием прекрасного пола я не обделен. Признаюсь честно, изначально я хотел сына. Решил, что назову его Леней, но родилась Лена, а потом Аня, Лиза и Алиса. Кстати, вторая дочь тоже хочет служить в органах. Она говорит: хочу как папа. Она усидчивая, терпеливая. Она справится, - улыбается Денис Александрович.
Между прочим, Денис Кришталь еще на гитаре играет и стихи пишет. Он, как криминалистика, сочетает в себе сразу несколько направлений деятельности.
Полиция на страже, Опять спешит вперед. И с верностью присяге, И с верой в свой народ!
Справка «УП»:
Эксперты-криминалисты производят различные виды экспертиз: дактилоскопическую, оружейную, техническую, почвенную, портретную, подчерковедческую и другие.
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