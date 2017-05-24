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Юрий Тюрин и Олег Гарин стали первыми участниками проекта «Диалог с успешными людьми»

24 мая
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Проект реализуется по инициативе Молодежного парламента Ижевска.

0 mediagal 73473 1 Юрий Тюрин и Олег Гарин стали первыми участниками проекта «Диалог с успешными людьми»

23 мая стартовал проект «Диалог с успешными людьми», который реализуется по инициативе Молодежного парламента Ижевска. Первыми гостями проекта стали глава Ижевска Юрий Тюрин и председатель городской думы Олег Гарин, сообщает пресс-служба столичной администрации. Встреча, в которой участвовали студенты ижевских вузов, прошла в Штабе городских проектов «ЛИФТ».

Спикеры рассказали молодежи о том, как получали образование и начинали профессиональный путь, с какими сложностями пришлось столкнуться при выстраивании карьеры и какими качествами должен обладать человек, чтобы добиться успехов.

«Не пройдя путь от рабочей профессии, невозможно добиться результатов на посту руководителя, - отметил Юрий Тюрин, начинавший свой трудовой путь электромонтером на заводе «Ижсталь». - Когда ты кроме теоретических знаний, полученных в университете, набираешь еще и практический опыт, впоследствии легче завоевывается авторитет среди подчиненных. Главные качества, которые необходимы для руководителя, - это умение слушать и слышать людей и постоянное стремление к самосовершенствованию».

«Считаю, что невозможно добиться результатов без трудолюбия, необходимо получать удовольствие от дела, которым занимаешься, тогда успех не заставит себя ждать. Человеку нужно постоянно учиться, набираться новых знаний, получать второе, третье высшее образование, если он чувствует, что это ему нужно», - поделился мнением Олег Гарин.

Участники встречи смогли задать руководителям муниципалитета свои вопросы. Молодых людей интересовало, как органы местного самоуправления восприняли смену регионального руководства, каково их отношение к новой системе местного самоуправления, которая принята сегодня в Ижевске, и как поднять авторитет власти.

«К действующей власти всегда есть вопросы, поэтому наша главная задача - это максимальная открытость действий. И мы к этому стремимся. Также стараемся вовлекать горожан во все процессы, которые происходят в городе, приглашаем к участию в решении городских проблем. Только таким образом можно добиться понимания у населения, чем занимается власть», - рассказал Юрий Тюрин.

«Нам нужно менять культуру общества. Люди должны понимать, что демократия - это не только права, но обязанности - перед своей семьей, перед окружающими, перед государством. Поднимать уровень политической грамотности населения в том числе помогают и такие проекты, поэтому выражаю членам Молодежного парламента благодарность за организацию и приглашение, и надеюсь, что проект будет успешно продолжен», - отметил в завершении встречи Олег Гарин.

Фото: izh.ru

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