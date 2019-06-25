Специалисты смогли осмотреть с воздуха леса на всей территории республики....

**В День России творческие коллективы Детской школы искусств № 2 выступили на семи конкурсных площадк...

**300 тысяч – столько участков отмежевали россияне за первый квартал 2019 года. Жители Удмуртии тоже ...