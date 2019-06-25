Юрий Викторович Суханов работает судьёй 35 лет, возглавляет Верховный суд республики в течение 23 лет.
Руководитель главного судебного органа республики родился в деревне Ехлачиха Сарапульского района. В 1984 окончил юридический факультет УдГУ, работал в Первомайском суде Ижевска.
В 1988 году Юрий Суханов был назначен судьёй Верховного суда УАССР.
В 1992 году стал заместителем председателя Верховного суда УР, а в 1996 году его возглавил. С тех пор Юрий Викторович несколько раз переназначался на эту должность Указом Президента России. Входил в первый и второй составы Совета судей Российской Федерации.
Первый опыт
– Юрий Викторович, кем вы себя ощущаете?
– В первую очередь я – судья, во вторую – чиновник. Несмотря на то, что уже давно я могу поручить рассматривать дела в первой инстанции кому-то другому, до сих пор делаю это сам.
– Как вы стали судьёй?
– Случайно. Я стал судьёй, когда мне только исполнилось 25 лет. Я тогда и не думал о судейской работе, заканчивал юридический факультет нашего университета. Иван Макарович Карпов, бывший тогда министром юстиции, обратил на меня внимание. Я был распределён в систему прокуратуры.
Фактически я стал судьёй раньше, чем получил диплом о высшем образовании: работать начал в марте, а диплом получил только в июне – на госэкзамены и защиту диплома ходил, уже будучи судьёй. Это не противоречило правилам: чтобы работать судьёй, нужно было быть не моложе 25 лет и иметь советское гражданство, законченное высшее образование было не обязательным. С тех пор правила изменились. Уже давно даже секретарь суда должен иметь высшее юридическое образование и рабочий стаж.
– Вы, будучи 25-летним молодым человеком, понимали, какая ответственность на вас ложится?
– К тому времени я уже отслужил три с половиной года в Военно-Морском Флоте, этот опыт учит и дисциплине, и ответственности. И я с первого дня работы понял, что мои решения будут влиять на судьбы людей, так что об ответственности не забывал ни на минуту. – Каким было ваше первое дело?
– Это был понедельник, 22 марта 1984 года. В воскресенье меня избрали судьёй, а на следующий день я пошёл на работу и сразу же получил первое дело. Это было гражданское дело о расторжении брака. Разводились два взрослых, состоявшихся человека, с высшим образованием. Было видно, что они приняли это решение взвешенно, осознанно. Но тогда по закону (статья 33 кодекса о браке и семье) судья обязан был принять все меры для сохранения семьи. И я, 25-летний, должен был этим взрослым, много пережившим людям говорить, что семья – это ценность, что, вероятно, возможен компромисс, при котором у их брака может быть благополучное будущее, предлагал им отсрочку на несколько месяцев, чтобы они могли договориться… Конечно, они расторгли брак.
А вторым было дело молодого человека, который нахулиганил (это было моё первое уголовное дело). Было признано, что молодой человек страдает хроническим алкоголизмом. В те годы была установка, что состояние опьянение – это отягчающее обстоятельство: граждан, страдающих хроническим алкоголизмом и совершивших правонарушение в состоянии опьянения, рекомендовалось отправлять в места лишения свободы. Я до сих пор помню, как плакала его жена, прося не отправлять его в тюрьму, – хотя хулиганство он совершил в отношении её.
Порядочность и ответственность
– За прошедшие с тех дней годы вы пришли к ясному пониманию, какими качествами должен обладать судья?
– Одно из самых главных качеств – квалификация. Но всё же, как бы неожиданно это ни звучало, не самое главное. Судья работает в коллективе, почти всегда может опереться на опыт коллег, восполнить недостаток своей квалификации коллективным опытом. Кроме того, квалификация – дело наживное, она неизбежно будет расти с накоплением судьёй практики. А самые главные качества – порядочность и ответственность. Ответственность за своё доброе имя перед самим собой и перед своими близкими. Эти качества или есть, или их нет.
– Вы принимали участие в делах, в которых приговором становилась высшая мера наказания?
– В годы, когда в стране существовала смертная казнь, – нет, никогда. Сейчас высшей мерой наказания в Российской Федерации является пожизненное лишение свободы, и такой приговор мне приходилось выносить. Несколько лет назад в Воткинске я рассматривал дело об изнасиловании и убийстве малолетней девочки, – подсудимый был приговорён к пожизненному лишению свободы. Но есть у меня и опыт присуждения более мягкого наказания подсудимого, которого другой судья, возможно, приговорил бы к пожизненному заключению. В 1988 году, вскоре после того, как я начал работать в Верховном суде, мне поручили вести в Сарапуле дело рецидивиста, убившего двух человек. Тогда в стране ещё была смертная казнь, расстрел, и я понимал, что наказание за это преступление может быть настолько суровым. Просил Председателя Верховного суда освободить меня от этого дела, считал, что я слишком молод, что у меня недостаточно опыта для принятия решения такой серьёзности. На кону – жизнь человека, а я всегда помнил о том, что на скамье подсудимых находится Человек. Живой, со своими обстоятельствами и проблемами. Но меня не сняли с дела. Я начал работать по нему, и через неделю вернулся из Сарапула практически с оправдательным приговором – подсудимый получил срок, но сохранил жизнь. Для такого решения в деле обнаружились веские основания – смягчающие обстоятельства.
Подсудимый фактически был вынужден применить самооборону.
– Только милосердный человек может так рассказать эту историю. А насколько милосердие вообще свойственно судьям?
–Я уверен, что на нашей работе нельзя быть равнодушным. Беспристрастным может оставаться слесарь, который вытачивает болванку. А судьи имеют дело с судьбами людей, – это не может не находить отклик в сердце. Даже в том молодом человеке, которому я в итоге назначил пожизненное заключение, я искал что-то хорошее, чтобы найти основание для смягчения приговора. Понимая, какое страшное зло он совершил, я также понимал, что ему всего 25 лет, и всю оставшуюся жизнь ему, вероятно, придётся провести за решёткой. Это заставляет много раз взвесить все за и против. И если я вынес приговор, значит, иначе было совершенно невозможно. Ещё одно проявление необходимого милосердия – повседневное уважение к подсудимому. Ни судья, ни окружающие не должны забывать, что в каком бы тяжком преступлении он ни обвинялся, он остаётся человеком. Ко всем подсудимым всегда я обращаюсь на «вы». Во-первых, до той минуты, пока я не вынесу приговор, он – невиновен. Это аксиома. Во-вторых, даже если приговор уже вынесен, нужно помнить, что человек – это совокупность всего его жизненного опыта. Все мы рождаемся невинными, и в том, что кто-то потом преступает законы человеческие и Божьи, есть и вина окружающих, которые не поддержали этого человека вовремя, не защитили его от него самого, от дурных влияний. Я не могу как судья вынести приговор всему обществу, в котором сформировался преступник, но как человек помню об этом всегда.
Человеческая жизнь бесценна
– Вы всегда не просто выполняете букву закона, но сочувствуете человеку на скамье подсудимых?
– Конечно, каждый раз. Каждое дело я пропускаю через своё сердце. Иначе нельзя, хотя это и тяжело.
– Но даже врачи говорят, что необходимо научиться отстраняться от чужой боли, иначе наступит выгорание. Можно самому эмоционально «надорваться».
– Наверное, отстраняться – правильно. Но у меня так никогда не получалось. Я всегда видел Человека напротив себя. Однажды я рассматривал дело двух несовершеннолетних ребят (одному 14 лет, другому 15), убивших двоих человек, бомжей. Эти пацаны считали себя «чистильщиками», освобождающими общество от «отбросов», от социально бесполезных людей. Они убили этих бомжей страшно, забили палками, раздробив им кости. Когда я читал дело на бумаге, во мне поднимались гнев и ужас. Думал, какие же звери эти малолетки. А потом я увидел их в зале суда. Дети, запутавшиеся дети, не получившие вовремя достаточно любви, терпения, понимания. На вырастившем их обществе лежит вина за то, что в них созрело столько неудовлетворения жизнью, столько ярости. Мы, наше общество виновато в том, что они оказались на скамье подсудимых, потому что они не были нужны ни своим родителям, ни социальным службам. По закону, они могли получить от 7 до 8 лет (с одной стороны – несовершеннолетние, с другой – статья серьёзная), и я мучился, какой приговор вынести. Казалось бы, всего год разницы. Но это – целый год жизни этих ребят. Советоваться по правилам я ни с кем не мог, но признаюсь честно, – позвонил жене, в безупречном нравственном камертоне которой никогда не сомневался, спросил её мнение. Она не стала подсказывать мне тот или иной ответ, сказала только: «Человеческая жизнь бесценна». И я понял, что в эту минуту должен быть на стороне погибших бомжей, у которых отняли самое главное и невосполнимое – жизнь. И поставил в приговоре 8 лет.
– И всё же кто-то наверняка считает вас суровым судьёй?
– Возможно, кто-то так интерпретирует мою позицию. Например, я не поддерживаю решения судей, которые оправдывают какими-то чрезвычайными обстоятельствами управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и смягчают виновным наказание. Выпил немного и вдруг узнал, что ехать надо срочно? Это не оправдание тому, чтобы сесть за руль. На наших дорогах по вине нетрезвых водителей ежегодно погибает и получает травмы большое количество людей. Каждая «нетрезвая» поездка – это угроза и окружающим, и самому водителю. Я считаю, что автомобильная авария, произошедшая по вине нетрезвого водителя и приведшая к гибели людей, должна расцениваться как умышленное убийство. Водитель ведь знал, что он нетрезв, и сознательно принял решение сесть за руль и подвергнуть серьёзному риску тех, кто окажется на его пути. Нет, повторяю, ничего важнее человеческой жизни.
– Откуда в вас этот заряд гуманизма? Это влияние родителей, прочитанных в детстве книг, классических фильмов?
– Никто никогда не вёл со мной поучающих бесед на тему «что такое хорошо и что такое плохо». Отец мой был трактористом. Со своих 13 лет, с 1941 года, он работал на тракторе. Я рос в деревне, где не было детского сада. Каждое моё детское лето – это кабина отцовского трактора или комбайна. Может быть, в пробуждении того, что вы называете гуманизмом, сыграло роль, что я вырос на природе и чувствую очень прямо и просто: есть прекрасный мир и есть человек, который приходит в него прожить свою жизнь. И никто не вправе нарушать этот ход вещей.
Открытость и справедливость
– Как обеспечивается справедливость суда?
– Надёжность и справедливость системы судов в Российской Федерации – в её многоступенчатости. Каждый судья понимает, что его решение может быть оспорено в суде более высокой инстанции. И защитники подсудимого понимают, что даже если они смогут тем или иным способом договориться с одним судьёй, они не смогут договориться со всей судебной системой.
– Происходит ли эволюция судебной системы?
– Одним из этапов развития судебной системы стало создание суда присяжных – в том числе в районных судах. С 2018 года присяжные участвуют в районных судах, в том числе, и по делам по особо тяжким преступлениям – убийствам и нанесению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
По итогам 2018 года в Приволжском округе было рассмотрено только два дела с участием присяжных заседателей в районных судах. Это произошло в Пермском крае. В Киясовском районе Удмуртии было ходатайство внести дело на рассмотрение присяжных, но мы не смогли набрать скамью присяжных по объективным причинам: в сельских районах люди знают друг друга, а мы не имеем права отобрать кого-то в присяжные заседатели, если он знает жертву или подсудимого. Не так давно было ходатайство рассмотреть дело с участием присяжных заседателей в Сарапульском районе.
А самое первое дело с участием присяжных заседателей, которое проходило в Удмуртии, в 2003 году рассматривал я. Это было осознанное решение – мне нужно было получить этот опыт, чтобы можно было что-то подсказать другим судьям, которые будут работать с присяжными, а при необходимости указать судьям на их ошибки.
– Насколько прозрачна работа суда?
– Суд – одна из самых открытых структур. Раньше в залы судебных заседаний не всегда допускались представители СМИ, – но только потому, что не было такой возможности. Например, в Октябрьском суде многие годы вообще не было зала судебных заседаний, работали в совершенно неприспособленных условиях. Куда было приглашать журналистов? Кроме того, мы сделали всё возможное для создания в судах доступной среды для людей с ограниченными возможностями. В здании Верховного суда Удмуртии действуют подъёмник и кнопка вызова на входе. Хочу, кстати, отметить, что строительство здания Верховного суда Удмуртии, как и все другие новоселья районных судов республики, было совершено за счёт федерального бюджета – мы не взяли ни копейки денег из местных бюджетов, и это – принципиальная позиция.
Люди научились доверять суду
– Сколько дел вам приходится рассматривать в день?
– В один день на рассмотрении может быть 4 дела, в другой день – 20. Иногда приходится оставаться в суде допоздна.
– Это свидетельство кадрового голода, когда свою нагрузку не с кем разделить?
– Нет, так бы я не сказал. Хотя нагрузка в самом деле большая, особенно у мировых судей. Но в России есть регионы, где судьи загружены больше. В целом же загруженность судей повышается, потому что с каждым годом дел становится больше, особенно гражданских. И это – позитивный процесс. Это свидетельствует о доступности и авторитете судебной системы. Количество дел, которые находятся у нас на рассмотрении, говорит о доверии граждан к судам. Раньше за справедливостью люди обращались к мелкому криминалу, а теперь идут в суд – на мой взгляд, это большое достижение системы правосудия.
– Что бы вы изменили в судебной системе?
– Поменял бы подход к формированию судейского корпуса, отрегулировал бы точное значение термина «конфликт интересов», из-за которого многие профессионалы не могут получить должность судьи. Сейчас соблюдение принципа конфликта интересов порой доходит до абсурда. Судье теперь нельзя иметь родственника даже на самой незначительной должности в организации, в компании или фирме, интересы которой затрагиваются в суде. В итоге многие квалифицированные судьи не имеют права работать с целым рядом дел. Например, была предъявлена претензия, что судья Верховного суда УР рассмотрела дело в отношении «Почты России», тогда как её сестра работает сортировщицей на почтовом отделении в Киясовском районе. Неужели можно подумать, что сортировщица на районной почте может повлиять на решение Верховного суда? Мне в отношении «конфликта интересов» было легче: когда я начинал работать, ещё будучи студентом, я никого в Ижевске не знал, ни с кем не был связан.
Судья в зеркале эпох
– В 90-е Ижевск почувствовал, что такое «смутное» время, когда одно государство исчезло, а пришедшее ему на смену ещё не окрепло. На улицах Ижевска стреляли. Вам угрожали когда-нибудь?
– Да. На принятом мною решении о приговоре это не отразилось, он был вынесен по всей строгости закона, но седых волос на моей голове это прибавило.
– Суды прошли через ту же историю, что и вся страна. Как вы относитесь к судам сталинской эпохи?
– В моей семье есть жертвы репрессий – дед, прадед. Уверен, что массовые репрессии не были оправданы. Но вычеркнуть их из истории страны уже нельзя, как нельзя забыть, что после войны был создан ядерный щит, разработана космическая программа. Цена была огромной, но мы живём без войны.
В годы перестройки мы реабилитировали жертв репрессий (я тогда уже входил в Президиум Верховного суда), большинство из них были расстреляны. Больше всего меня потрясало, что суровые меры применялись в отношении детей – уголовное наказание применялось уже к 12-летним детям, в том числе за оставление рабочего места.
Личное дело
– Кем мечтали стать в детстве?
– Лётчиком. После 8 класса школы я поступал в Суворовское училище в Свердловске. Уже сдал экзамены, пришёл на медкомиссию перед зачислением – а там женщина-врач, явно прошедшая войну, с папиросой в зубах, заставила меня встать босиком на мокрую тряпочку. Если бы я знал, в чём подвох, скукожил бы ступни, выкрутился бы. А она показывает эту тряпочку комиссии: у него плоскостопие! Так меня не взяли в Суворовское училище. После 10 класса поступал в мореходное училище в Ленинград, хотел стать штурманом. Туда меня не пропустили по зрению, потому что хотя в тот момент зрение у меня было – «единица», врачи определили, что со временем у меня разовьётся близорукость. Действительно, в 25 лет я надел очки.
– На фото, где вам 25 лет, у вас не по уставу длинные волосы. Выглядите как музыкант рок-группы.
– На этом фото я уже более-менее подстрижен. У меня тогда уже была семья – я был женат, у нас подрастал сын. А до службы в армии я был руководителем вокально-инструментального ансамбля, играл на гитаре, пел, – вот тогда волосы были намного длиннее. Тогда во всех деревнях Сарапульского района меня знали как артиста, музыканта. Наш ВИА много играл по сельским клубам, домам культуры. В репертуаре и Высоцкий был (я знал все его песни), и песни военных лет, и лирические песни, и патриотические. Мог спеть и битловскую Yellow Submarine, – я свободно говорю на английском языке. Потом уже в служебных командировках бывал и в Германии, Франции, США, и знание английского языка, конечно, очень помогало.
– Как устроена ваша жизнь?
– Уже более 15 лет живу в Завьялово. Построил там обычный добротный деревянный дом с участком 18 соток. На них стоят гараж и рубленая банька. Мы с женой выращиваем все овощи от картошки до перца, огурцов и помидоров. В овощные магазины не ходим – всё своё на столе. С нами живут шесть кошек и собака. И дети, и внучки кошек очень любят, и когда находят в подъезде выброшенных животных, тут же просят меня: давай себе оставим. И я соглашаюсь, потому что душа болит за беззащитных животных. Я и сам кошек люблю – они хорошие, ласковые. Собака с нами больше 15 лет, крупная дворняга, замечательная, добрая. Настоящий друг.
– Вы практически каждый день видите людей, которые преступают все человеческие законы – совершают физическое и сексуальное насилие, убивают. Как, погружаясь во всё это, не разочароваться в человечестве?
– Наверное, единственный способ – уметь видеть, что людей, добрых, смелых, готовых прийти на помощь, сострадательных, вокруг гораздо больше. Проявлению хороших качеств способствует командный спорт: там взаимоподдержка особенно важна. В том числе поэтому мы, сотрудники Верховного суда Удмуртской Республики, много лет занимаемся самыми разными видами спорта – волейболом, мини-футболом, шахматами, бильярдом. Уже много лет у нас есть своя художественная самодеятельность: творчество тоже высвобождает эмоциональные резервы. Кроме того, мы с женой каждый год покупаем абонементы на симфонические концерты: музыка исцеляет душу.
– Какие книги вы читаете?
– Люблю исторические романы – Валентина Пикуля, Юлиана Семёнова, Вальтера Скотта. Любимый поэт, пожалуй, Владимир Высоцкий. Люблю лирику Сергея Есенина, многие стихи помню наизусть. Любимый художник – Шишкин. Я много раз бывал в Елабуге, ходил на «шишкинские пруды» и сам прочувствовал вдохновляющую лирическую красоту этих мест. Это важно – всегда получать подтверждения, что жизнь разнообразна и в ней много красоты.
Будучи членом Совета судей, Юрий Викторович Суханов участвовал в разработке и обсуждении Закона РФ «О статусе судей». С принятием этого закона в 1992 году, в числе прочего, была введена присяга для судей, избираемых на должность впервые. Она гласит: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть».
Судами Удмуртской Республики в 2018 году по первой инстанции было рассмотрено 367,6 тысячи дел и материалов, более 15 тысяч дел были пересмотрены в апелляционном и кассационном порядке. Среднемесячная нагрузка на одного федерального судью в Удмуртской Республике в 2018 году составила 47,4 дела, что несколько ниже, чем в среднем по ПФО (51,1 дела). Нагрузка на мирового судью составила 411,6 дела (средние показатели по округу – 399,8), причём нагрузка на мировых судей республики значительно выросла по сравнению с 2017 годом (была 378,9 дела).
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