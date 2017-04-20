Дмитрий Мочалов из Удмуртии стал чемпионом России среди мальчиков до 11 лет, сообщает Минспорт Удмуртии.
Первенство России по шахматам среди девушек и юношей разных возрастных категорий проходило в Краснодарском крае, поселке Лоо. Всего в турнире участвовали около 900 спортсменов со всех регионов России.
У Дмитрия Мочалова – лучший результат среди юных шахматистов Удмуртии. За победу в турнире боролись 140 участников до 11 лет, Дмитрию удалось обогнать ближайших преследователей всего на одно очко и в итоге стать чемпионом.
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