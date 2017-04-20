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Юный шахматист из Удмуртии стал чемпионом первенства России

20 апреля
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%d1%88%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82 Юный шахматист из Удмуртии стал чемпионом первенства России

Дмитрий Мочалов из Удмуртии стал чемпионом России среди мальчиков до 11 лет, сообщает Минспорт Удмуртии.

Первенство России по шахматам среди девушек и юношей разных возрастных категорий проходило в Краснодарском крае, поселке Лоо. Всего в турнире участвовали около 900 спортсменов со всех регионов России.

У Дмитрия Мочалова – лучший результат среди юных шахматистов Удмуртии. За победу в турнире боролись 140 участников до 11 лет, Дмитрию удалось обогнать ближайших преследователей всего на одно очко и в итоге стать чемпионом.

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