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Юным ижевчанкам накануне 8 марта разрешили самим выбрать номера паспортов

7 марта
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26(2) 392xx294 Юным ижевчанкам накануне 8 марта разрешили самим выбрать номера паспортов

В Ижевске полицейские присоединились к Всероссийской акции МВД России «8 Марта - в каждый Дом». В рамках акции сотрудники МВД по Удмуртской Республике вручили юным ижевчанкам первые паспорта, сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник Управления по вопросам миграции Константин Дубровин поздравил девушек с первым весенним праздником, рассказал историю возникновения главного документа в стране, вручил цветы и пожелал успехов во взрослой жизни.

Приятным сюрпризом для девушек стала возможность выбора красивого номера своего будущего паспорта. Кроме того, юные обладательницы паспортов лично поучаствовали в оформлении документа.

Фото: 18.мвд.рф

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