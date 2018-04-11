5 апреля 2018 года по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича в Ижевске состоялось торжественное вручение памятных подарков жителям Удмуртии. Главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин вручил знаки «Горячее сердце» студенту БПОУ УР «Сарапульский индустриальный техникум» Данилу Яхонтову и ученику 8–го класса школы №26 г.Ижевска Даниле Белову. Кроме того, в этот же день портрет с факсимильной подписью Президента России был вручен ученику 11–го класса школы №5 г.Ижевска Сергею Пушину.
Всероссийская общественно–государственная инициатива «Горячее сердце» – проект Фонда социально–культурных инициатив. Реализуется уже с 2013 года и ее основной целью является чествование и выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям или преодолевшим трудные жизненные ситуации.
Приглашенные на прошедшее в приемной Президента России в Удмуртии мероприятие ребята – лауреаты этой премии. 16–летний Данила Белов в прошлом году вытащил из воды своего младшего брата и дядю. Брат, благодаря юному герою, жив, а дядю, к сожалению, спасти не удалось. Данилу Яхонтову сейчас 17. В 2016 году он спас, также из реки, своего знакомого, который мог утонуть. Данил просто гулял по берегу, когда услышал крики о помощи. Увидев барахтающегося в воде человека, он незамедлительно кинулся ему на помощь. Истории героических поступков мальчиков из Удмуртии вошли в почетную книгу «Горячее сердце–2018». Всего в адрес оргкомитета в 2018 году поступило 940 представлений на награждение из 85 регионов Российской Федерации. Лауреатами стали 156 человек (трое из них посмертно) и 8 общественных организаций и объединений.
– Вы настоящие герои и мы бесконечно гордимся вами, – обратился к лауреатам премии Дмитрий Мусин, – подрастающее поколение – это тот фундамент, на котором строится все наше будущее, будущее нашей страны. И видя молодежь такой, как вы, за страну можно быть спокойным. Спасибо вам за вашу самоотверженность и смелость! И пусть вы станете примером для всех нас.
Инициатива «Горячее сердце» организована совместно с Министерством образования и науки РФ, Министерством обороны РФ, Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ, Министерством внутренних дел РФ, Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка, а также общественными организациями и фондами. Одобрение и поддержка получены от Совета Федерации и Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Полномочных представителей Президента РФ в Федеральных округах.
За пять лет существования Всероссийской общественно–государственной инициативы «Горячее сердце» со всех уголков страны в Оргкомитет поступило более 5,5 тысяч представлений на награждение, награды удостоены 690 ребят и общественных организаций. Ежегодно для лауреатов инициативы «Горячее сердце» школьного возраста во Всероссийском детском центре «Орлёнок» организуются тематические смены. Ребята участвуют в многочисленных мероприятиях, активно общаются с ровесниками из других смен. Аналогичная профильная смена запланирована и в наступившем году.
В этот же день портрет Президента с его факсимиле получил ученик 11–го класса школы №5 г.Ижевска Сергей Пушин. По словам молодого человека, мысль о том, чтобы написать обращение к Президенту с просьбой о вручении памятного подарка, пришла к нему в связи с тем, что свою жизнь он планирует связать со служением Родине.
– Я планирую стать военным и мне очень хочется, чтобы портрет Президента был у меня на стене, как во всех государственных учреждениях, – прокомментировал Сергей.
Дмитрий Мусин напомнил, что портреты Владимира Путина вручены 4–м жителям Удмуртии и, что быть удостоенным такого подарка большая честь, но, кроме того, и ответственность
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