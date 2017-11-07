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Юные журналисты Ижевска участвуют в проекте «Полиция глазами детей»

6 ноября
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Его организаторы — Центр социального продюсирования «Журавейник» и пресс-служба УМВД России по Ижевску.

%d0%b6%d1%83%d1%80 Юные журналисты Ижевска участвуют в проекте «Полиция глазами детей»

Проект реализуется третий раз. Его цель — рассказать детям о работе полицейских. В проекте принимают участие юные журналисты. Школьники могут узнать особенности работы кинологов, криминалистов, участковых, сотрудников ГИБДД и ППС.

Уникальные, познавательные встречи с профессионалами не только расширяют кругозор, но и оставляют яркие впечатления, позволяют проверить свои журналистские способности на деле.

В прошлом году школьники познакомились с профессиями криминалиста, кинолога, дознавателя, оперуполномоченного уголовного розыска, инспектора ГИБДД подружились с овчаркой Васей, побеседовали с начальником УМВД России по г. Ижевску Александром Никитиным. В этом году проект посвящен столетию полиции России. Главной задачей юнкорров в этом году – сделать фоторепортажи.

Материалы юных журналистов публикуются ко Дню Полиции на сайте УМВД России по г. Ижевску и на сайте «Журавейника».

Мария Леонтьева

фото Дарьи Кузнецовой и Олеси Соболевой

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