Проект реализуется третий раз. Его цель — рассказать детям о работе полицейских. В проекте принимают участие юные журналисты. Школьники могут узнать особенности работы кинологов, криминалистов, участковых, сотрудников ГИБДД и ППС.
Уникальные, познавательные встречи с профессионалами не только расширяют кругозор, но и оставляют яркие впечатления, позволяют проверить свои журналистские способности на деле.
В прошлом году школьники познакомились с профессиями криминалиста, кинолога, дознавателя, оперуполномоченного уголовного розыска, инспектора ГИБДД подружились с овчаркой Васей, побеседовали с начальником УМВД России по г. Ижевску Александром Никитиным. В этом году проект посвящен столетию полиции России. Главной задачей юнкорров в этом году – сделать фоторепортажи.
Материалы юных журналистов публикуются ко Дню Полиции на сайте УМВД России по г. Ижевску и на сайте «Журавейника».
Мария Леонтьева
фото Дарьи Кузнецовой и Олеси Соболевой
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