Четыре юные жительницы Можги успешно выступили на Фестивале национального костюма и таланта «Моя Родина». Домой все вернулись с наградами, сообщает Можга.NET.
Фестиваль проходил в Москве с 8 по 11 января. В нем приняли участие более 200 человек, прибывших со всех уголков России. Были участники и из зарубежья. В жюри фестиваля вошли известные дизайнеры, модельеры, продюсеры и артисты.
Удмуртию представляли четыре участницы из Можги: сёстры Софья и Дарина Сухановы, Веста Егорова и Камилла Шагабеева. Все девочки вышли в финал конкурса.
Камилла Шагабеева представила на конкурсе танец «Татарский шуточный» и стала лауреатом конкурса в номинации «Красавица России», Веста Егорова исполнила танец «Хохлома» и победила в номинации «Лучший талант России».
Сестры Софья и Дарина Сухановы представили на суд жюри удмуртские национальные костюмы. Эксперты высоко отметили их наряды.
"Обе девочки завоевали гран-при за лучший национальный костюм, что очень приятно. К этим наградам Дарина получила еще и звание «Лучшая модель России», несмотря на то, что это её первый опыт участия в конкурсах красоты и талантов. А Софья одержала победу в номинации «Красавица России»," - рассказала мама девочек Анна Суханова.
Стоит отметить, цель Фестиваля национального костюма и таланта «Моя Родина» – патриотическое и культурное воспитание подростков и молодежи, популяризация национального костюма, поддержка детского и молодежного творчества. Организаторы – АНО «Право на жизнь», Компания «Славяне» и Компания «World Russian Beauty».
Фото: mozhga.net
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