Главная » Юные волейболисты разыграли Кубок руководителя следственного управления

Юные волейболисты разыграли Кубок руководителя следственного управления

17 апреля
0
Img 6534 418x320 Юные волейболисты разыграли Кубок руководителя следственного управления

В селе Киясово состоялись финальные соревнования по волейболу среди школьников на кубок руководителя следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Эти соревнования, посвященные Дню Победы, традиционно проводятся весной и вызывают неизменный интерес общественности не только в Кисовском районе, но и республике в целом, являясь красочным спортивным праздником, организуемым сотрудниками следственного управления для детей.

Как сообщают в следственном управлении, в этом году в волейбольном турнире приняли участие 16 команд, 8 из них в результате честной и напряженной борьбы вышли в финал. Победителями стали команда девочек Ермолаевской средней школы и команда юношей Киясовской средней школы. Всем участникам соревнований вручены памятные и сладкие призы, победителям – медали и кубки.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо