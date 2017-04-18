В селе Киясово состоялись финальные соревнования по волейболу среди школьников на кубок руководителя следственного управления СК России по Удмуртской Республике.
Эти соревнования, посвященные Дню Победы, традиционно проводятся весной и вызывают неизменный интерес общественности не только в Кисовском районе, но и республике в целом, являясь красочным спортивным праздником, организуемым сотрудниками следственного управления для детей.
Как сообщают в следственном управлении, в этом году в волейбольном турнире приняли участие 16 команд, 8 из них в результате честной и напряженной борьбы вышли в финал. Победителями стали команда девочек Ермолаевской средней школы и команда юношей Киясовской средней школы. Всем участникам соревнований вручены памятные и сладкие призы, победителям – медали и кубки.
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