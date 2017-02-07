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Юные хоккеисты из Ижевска и Увы отправятся на Всероссийские соревнования в Сочи

7 февраля
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Три хоккейные команды стали победителями финала республиканских соревнований на призы клуба «Золотая шайба»

Img 1610 Юные хоккеисты из Ижевска и Увы отправятся на Всероссийские соревнования в Сочи

Две хоккейные команды из Ижевска и одна из Увы представят Удмуртию на Всероссийском финале соревнований на призы клуба «Золотая шайба» в Сочи. Эти команды стали победителями финала республиканских соревнований, который прошел 6 февраля в Ижевске.

В Ледовом дворце «Олимипиец» за звание лучших и право принять участие во Всероссийском турнире клуба боролись 6 команд, 84 участника, сообщает пресс-служба Главного федерального инспектора по УР.

По итогам соревнований победителями в старшей группе (2002-2003 г.р.) стала команда «Ягуар» из Увинского района. Второе место заняла «Гвоздика» из Ижевска. В средней группе (2004-2005 г.р.) 1-ое место заняла команда «Торпедо» из Ижевска, 2-ое – «Луч» из Можги.

Победителем в младшей группе (2006-2007 г.р.) стала команда «Заря» из Ижевска. 2-ое место у команды «Ягуар» из Увинского района.

Обладатели первых мест примут участие во Всероссийских финалах, которые пройдут в Сочи с 24 марта по 19 апреля.

Соревнования на приз клуба «Золотая шайба» проводятся под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича в рамках окружного проекта по поддержке развития детского и юношеского хоккея. Соревнования проходят с 2015 года. Участники – дворовые команды, команды спортивных клубов по месту жительства, детско-юношеских спортивных школ.

Метки: Всероссийский финал соревнований на призы клуба «Золотая шайба» Сочи

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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