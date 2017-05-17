Главная » Спорт » Юные гимнасты Ижевска вошли в число победителей Всероссийского турнира

Юные гимнасты Ижевска вошли в число победителей Всероссийского турнира

16 мая
0
20170514 153913 Юные гимнасты Ижевска вошли в число победителей Всероссийского турнира

С 12 по 15 мая в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе прошел XXI Всероссийский турнир по спортивной гимнастике. Он был посвящён памяти первым мастерам спорта СССР в Удмуртской Республике - ветеранам Великой Отечественной войны Валерия Павловича Кренёва и Рудольфа Иосифовича Назарова.

В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 16 городов Приволжского, Уральского федеральных округов, города Санкт-Петербург. Юные гимнасты разыграли 61 комплект медалей в 5 возрастных группах от 10 до 16 лет по программам многоборья и в отдельных видах многоборья.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии, наибольшего успеха добились спортсмены из Казани, Нижнекамска, Ижевска и Санкт-Петербурга.

Все победители и призёры награждены памятными медалями и грамотами Оргкомитета соревнований.

По оценке специалистов, участников и гостей, соревнования прошли на высоком организационном уровне.

Фото: Пресс-служба Министерства образования и науки УР

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

23 спортсмена из Удмуртии примут участие в юбилейном Спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада – 2017»
15 мая
В этом году в Хвалынск приедут около 700 участников со всего Приволжья...
На плотине Ижевского пруда пройдут экстремальные водные соревнования
15 мая
3-4 июня в Ижевске пройдёт Открытый Кубок Удмуртской Республики по спортивному туризму «Вумурт-2017»....
Две сборные с большими надеждами
13 мая
Накануне главных стартов сезона по городкам...
В Ижевске пройдет чемпионат Удмуртии по спортивно-прикладному собаководству
13 мая

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо