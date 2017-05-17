С 12 по 15 мая в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе прошел XXI Всероссийский турнир по спортивной гимнастике. Он был посвящён памяти первым мастерам спорта СССР в Удмуртской Республике - ветеранам Великой Отечественной войны Валерия Павловича Кренёва и Рудольфа Иосифовича Назарова.
В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 16 городов Приволжского, Уральского федеральных округов, города Санкт-Петербург. Юные гимнасты разыграли 61 комплект медалей в 5 возрастных группах от 10 до 16 лет по программам многоборья и в отдельных видах многоборья.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии, наибольшего успеха добились спортсмены из Казани, Нижнекамска, Ижевска и Санкт-Петербурга.
Все победители и призёры награждены памятными медалями и грамотами Оргкомитета соревнований.
По оценке специалистов, участников и гостей, соревнования прошли на высоком организационном уровне.
Фото: Пресс-служба Министерства образования и науки УР
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