На прошлой неделе в Ижевске прошла официальная презентация Карты инвестиционных возможностей Удмуртской Республики. Участие в этом масштабном и ярком мероприятии приняли вице-премьер Правительства России Игорь Шувалов, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, врио Главы Удмуртии Александр Бречалов, представители федеральных институтов развития, регионального правительства, главы муниципальных образований, предприниматели.
В числе участников форума было немало инвестиционных компаний, имеющих успешный опыт проектной деятельности в Удмуртии. Среди них Группа компаний «Юника» (входит в японскую компанию Yunika Corporation). Мы попросили заместителя генерального директора Группы компаний «Юника» Александра Сазонова поделиться впечатлениями о мероприятии.
– Презентация Карты инвестиционных возможностей стала не только ярким событием в жизни республики, но и позволила показать серьезный инвестиционный потенциал региона. Организаторы форума провели глубокий анализ инвестиционной составляющей и подготовили содержательную информацию о реализованных и перспективных инвестпроектах. Приятно отметить, что врио Главы Удмуртии Александр Владимирович Бречалов лично выступил спикером форума. Это не только хороший знак, но и гарантия заинтересованности региональной власти в привлечении инвесторов.
Уверен, что участники презентации остались довольны организацией мероприятия, на которое были приглашены руководители федерального правительства, представители ведущих институтов развития и предприниматели из иностранных государств. Каждый имел возможность получить интересующую информацию о республике, о возможностях ее экономики и мерах государственной поддержки инвесторов, установить новые деловые контакты, наладить партнерские связи.
Разнообразной и интересной была тематика стратегических сессий. На одной из них, организованной Внешэкономбанком, я побывал, отметив для себя ряд перспектив по развитию бизнеса в сотрудничестве с крупным национальным банком.
Также очень важно, что на форуме были представлены не только проекты малого и среднего бизнеса, который больше, чем крупный, нуждается в притоке инвестиций, но и выделены социальные аспекты инвестиционной деятельности. Это прежде всего инвестиции в инфраструктурные проекты, такие, как развитие набережной Ижевского пруда, Ижевского аэропорта, площадки Ижевского оружейного завода и т.д. Приятно, что федеральное руководство поддерживает республику в этих начинаниях и оценивает Удмуртию как регион с большим инвестиционным потенциалом.
Японская компания Yunika Corporation, имеющая большой опыт работы в сфере недвижимости, тоже появилась в Удмуртии не случайно. На российский рынок она вышла в 2014 году. Сначала сферы ее интересов распространялись на элитную недвижимость в Москве и Московском регионе, но потом бизнес был переориентирован на регионы и, в частности, города с населением менее 1 миллиона человек, такие, как Ижевск.
Прежде всего, мы искали интересные и нестандартные проекты в сфере строительства жилой недвижимости, которые отличаются от всех остальных своей функциональностью, оригинальными планировочными решениями, выгодной логистикой, внешней привлекательностью и т.д. Словом, тем, что увеличивает продажи. Всем этим требованиям, на наш взгляд, отвечает проект жилой застройки 12-го микрорайона «Север» в Октябрьском районе города Ижевска, в реализацию которого Группа компаний «Юника» уже вложила около 500 млн. рублей. Инвестиции направлены на расселение ветхого и аварийного жилья, а точнее, 11 домов и построек барачного типа, попадающих в пятно застройки. На данный момент эта довольно сложная и длительная процедура практически завершена, на площадке начался демонтаж старых построек. Надеемся, что строительные работы на объекте начнутся уже в этом году.
Хотелось бы отметить, что мы чувствуем большую заинтересованность со стороны руководства города Ижевска в том, чтобы в центре появился современный городской микрорайон с развитой инфраструктурой, соответствующий столичному уровню. Кроме того, мы нашли взаимопонимание в вопросах расселения ветхого и аварийного жилья, которые в Ижевске, как и в других российских городах, стоят очень остро, местным бюджетам с ними не справиться. Поэтому в рамках реализации инвестпроекта Группа компаний «Юника» решает в том числе важную социальную задачу.
Рынок жилой недвижимости в Ижевске достаточно емкий и перспективный. Возможно, в перспективе у нас появятся новые сферы интересов, но говорить об этом преждевременно, поскольку на данный момент мы ориентированы на внутреннее развитие компании – на расширение штата сотрудников, на переезд в новый офис. Мы заботимся о том, чтобы нашим сотрудникам было комфортно и интересно работать, чтобы они чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Объем задач, стоящих перед Группой компаний «Юника» в обозримой перспективе, достаточно большой и справляться с ними нужно профессионально и качественно.
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