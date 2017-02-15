Благодаря открытию салона связи «МегаФон» в селе Юкаменское, абоненты компании сэкономят до 10 литров топлива, которые расходовали в рамках каждой поездки на наличном транспорте до ближайшего офиса продаж и обратно. 11 000 жителей района получили возможность приобретать SIM-карты с качественной связью и мобильным 3G-интернетом со скоростью до 10 Мбит/с рядом с домом.
«Нам важно обеспечить абонентам максимальный уровень комфорта на всей территории республики, — отмечает руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Ижевского отделения «МегаФон» Михаил Дубровских, — наши абоненты в Юкаменском разговаривают по телефону на 12% больше в сравнении с прошлым годом, и открытие салона сделало их общение еще более приятным. До этого времени жителям Юкаменского района приходилось преодолевать расстояние в 40 км, чтобы добраться к пункту обслуживания в Глазове».
Офис продаж открылся недалеко от пожарной части в ТЦ «Мастеровой» по адресу: улица Первомайская, 8. Здесь местные жители могут получить профессиональную консультацию по вопросам мобильной связи и интернета, подключиться к сети, выбрать тарифный план и интернет-опцию, пополнить счет, написать заявление на переход в сеть «МегаФон» с сохранением номера (MNP), погасить кредит, а также стать обладателем современного гаджета.
Подробная информация о тарифах, услугах, а также адресах и режимах работы салонов связи представлена на сайте.
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