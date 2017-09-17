Главная » Культура » Юбилейный сезон Удмуртской филармонии откроет выступление одного из лучших теноров России – Александра Захарова

Юбилейный сезон Удмуртской филармонии откроет выступление одного из лучших теноров России – Александра Захарова

20 августа
0
1d60013b79fca6a412f4bd68550bf36c Юбилейный сезон Удмуртской филармонии откроет выступление одного из лучших теноров России – Александра Захарова

80-й юбилейный сезон Удмуртской Филармонии объявлен сезоном подарков. Первый подарок, который ожидает зрителей филармонии - выступление одного из лучших теноров России – Александра Захарова (12+).

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии «Национальное достояние», участник проекта «Тенора XXI века» Александр Захаров - обладатель «ультралирического тенора». Его теплый, проникновенный тембр исключителен, а исполнению присуща эмоциональность, музыкальность, свободные и легкие верха. Вокалист – продолжатель традиций легендарных русских теноров Лемешева и Атлантова. Александр Захаров частый гость концертных площадок мира: Германии, США, Японии, Италии, Швейцарии, Франции и других стран.

Аккомпанировать солисту будет оркестр русских народных инструментов «Золотая мелодия» - любимый ижевчанами коллектив, обладатель множества престижных наград российских и международных конкурсов.

В программе концерта: арии из оперетт (Песенка Бони «Сильва», Песенка Андрейки «Свадьба в Малиновке» и другие); русские и итальянские песни («O sole mio», «Arrivederci Roma», «Ах, Настасья», «Одинокая гармонь», «Жизнь моя - любовь моя!» и другие).

Дирижер - Лев Накаряков.

До 31 августа вы можете приобрести билеты на концерт Александра Захарова с 20% скидкой. Скидка распространяется на билеты стоимостью от 350 до 600 рублей при покупке в кассе филармонии.

Телефон для справок 43-20-30

www.udmfil.ru

Фото: minkultura.udmurt.ru

На правах рекламы

Подробную информацию об акции, предоставляемой скидке, сроках, месте и порядке ее получения узнавайте по телефону 43-20-30.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

16 сентября в Ижевске завершится Рыжий фестиваль
15 сентября
Праздник пройдет в Парке космонавтов...
Юные артисты из Ижевска покорили эстонскую публику
11 сентября
Студия «Выше радуги» выступила на праздновании Дней города в Кохтла-Ярве ...
Александр Кабаков: «Литература устроена как магия вуду»
9 сентября
Писатель, предсказавший развал СССР и последствия перестройки, отказался от новых социально-политичес...
В Удмуртии открыли единственный в мире памятник перепечу
7 сентября
Он находится в селе Дебёсы ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо