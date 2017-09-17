80-й юбилейный сезон Удмуртской Филармонии объявлен сезоном подарков. Первый подарок, который ожидает зрителей филармонии - выступление одного из лучших теноров России – Александра Захарова (12+).
Лауреат всероссийских и международных конкурсов, лауреат премии «Национальное достояние», участник проекта «Тенора XXI века» Александр Захаров - обладатель «ультралирического тенора». Его теплый, проникновенный тембр исключителен, а исполнению присуща эмоциональность, музыкальность, свободные и легкие верха. Вокалист – продолжатель традиций легендарных русских теноров Лемешева и Атлантова. Александр Захаров частый гость концертных площадок мира: Германии, США, Японии, Италии, Швейцарии, Франции и других стран.
Аккомпанировать солисту будет оркестр русских народных инструментов «Золотая мелодия» - любимый ижевчанами коллектив, обладатель множества престижных наград российских и международных конкурсов.
В программе концерта: арии из оперетт (Песенка Бони «Сильва», Песенка Андрейки «Свадьба в Малиновке» и другие); русские и итальянские песни («O sole mio», «Arrivederci Roma», «Ах, Настасья», «Одинокая гармонь», «Жизнь моя - любовь моя!» и другие).
Дирижер - Лев Накаряков.
До 31 августа вы можете приобрести билеты на концерт Александра Захарова с 20% скидкой. Скидка распространяется на билеты стоимостью от 350 до 600 рублей при покупке в кассе филармонии.
Телефон для справок 43-20-30
Фото: minkultura.udmurt.ru
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Подробную информацию об акции, предоставляемой скидке, сроках, месте и порядке ее получения узнавайте по телефону 43-20-30.
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