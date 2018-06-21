20 июня в столице Удмуртии состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы РФ по безопасн...

В рамках Всероссийской ежегодной акции МВД России «Каникулы с общественным советом» сотрудники Ижевск...

Самым масштабным и всеохватным получился Гербер на живописном поле у деревни Пекшур в Увинском районе...

С 20 по 30 июня в Ижевске по благословению митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина и Славянског...