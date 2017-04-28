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Ярушки станут охраняемым природным комплексом Ижевска

27 апреля
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0 mediagal 70393 1 Ярушки станут охраняемым природным комплексом Ижевска

27 апреля Глава Ижевска Юрий Тюрин встретился с жителями Устиновского района и представителями общественности на территории Ярушкинского парка.

Участники встречи обсудили вопрос создания особо охраняемой природной территории «Охраняемый природный комплекс «Ярушкинский парк».

Сейчас здесь установлены информационные аншлаги. Впереди - работа по обследованию парка, которую проведут ученые Удмуртского государственного университета, межевание и благоустройство территории.

Общественники и жители близлежащих микрорайонов уверены, что здесь необходимо обустроить территорию для отдыха, сохранить уникальную природу парка.

Глава Ижевска Юрий Тюрин подчеркнул: «Позиция городских властей - сохранить здесь зеленую зону, особо охраняемую природную территорию. Наша задача - не застроить, а благоустроить данную территорию, создать здесь все условия для отдыха горожан. В своей работе мы опираемся, прежде всего, на мнение горожан, и принимать решение о развитии этой территории будем совместно с жителями».

Глава города сообщил, что на Инвестиционном совете Ижевска рассматривался проект строительства на ул. Союзной спортивного комплекса «Ника» с входной группой в дендропарк, но жители выступили против возведения спортивного объекта на этой территории. Муниципалитет согласился с позицией горожан. Теперь надо решать вопрос о создании здесь рекреационной зоны и благоустройстве, чтобы не превратить Ярушки в запущенный лес.

«Мы открыты для идей, предложений, проектов по развитию этой территории, готовы рассмотреть их, провести общественные слушания с привлечением ученых, экспертов, и принять решение о дальнейшей судьбе Ярушкинского парка», - сказал Юрий Тюрин.

Правительством Удмуртии принято решение создать в Ярушках особо охраняемую природную территорию местного значения «Охраняемый природный комплекс «Ярушкинский парк». Заключен договор с Удмуртским государственным университетом, ученые должны оценить значение местной флоры и фауны. При наличии средств в городском бюджете необходимо провести межевание, закрепление территории за муниципалитетом Ижевска.

Всего в 2017 году, в Год экологии в России, в Ижевске будет создано шесть особо охраняемых территорий местного значения, одна из них появится в Ярушках. Другие зеленые зоны будут созданы на ул. Барышникова, ул. Т. Барамзиной, ул. Ракетная, в Парке Космонавтов, около родника «Важнин ключ».

Весной в каждом районе Ижевска для восстановления городских лесов планируется посадить до трех тысяч елей, уже заготовлен посадочный материал и определены места посадки. О своем участии в посадке деревьев заявились более 20 организаций города.

По материалам информационно-аналитического управления администрации города Ижевска.

Фото: izh.ru

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