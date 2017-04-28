27 апреля Глава Ижевска Юрий Тюрин встретился с жителями Устиновского района и представителями общественности на территории Ярушкинского парка.
Участники встречи обсудили вопрос создания особо охраняемой природной территории «Охраняемый природный комплекс «Ярушкинский парк».
Сейчас здесь установлены информационные аншлаги. Впереди - работа по обследованию парка, которую проведут ученые Удмуртского государственного университета, межевание и благоустройство территории.
Общественники и жители близлежащих микрорайонов уверены, что здесь необходимо обустроить территорию для отдыха, сохранить уникальную природу парка.
Глава Ижевска Юрий Тюрин подчеркнул: «Позиция городских властей - сохранить здесь зеленую зону, особо охраняемую природную территорию. Наша задача - не застроить, а благоустроить данную территорию, создать здесь все условия для отдыха горожан. В своей работе мы опираемся, прежде всего, на мнение горожан, и принимать решение о развитии этой территории будем совместно с жителями».
Глава города сообщил, что на Инвестиционном совете Ижевска рассматривался проект строительства на ул. Союзной спортивного комплекса «Ника» с входной группой в дендропарк, но жители выступили против возведения спортивного объекта на этой территории. Муниципалитет согласился с позицией горожан. Теперь надо решать вопрос о создании здесь рекреационной зоны и благоустройстве, чтобы не превратить Ярушки в запущенный лес.
«Мы открыты для идей, предложений, проектов по развитию этой территории, готовы рассмотреть их, провести общественные слушания с привлечением ученых, экспертов, и принять решение о дальнейшей судьбе Ярушкинского парка», - сказал Юрий Тюрин.
Правительством Удмуртии принято решение создать в Ярушках особо охраняемую природную территорию местного значения «Охраняемый природный комплекс «Ярушкинский парк». Заключен договор с Удмуртским государственным университетом, ученые должны оценить значение местной флоры и фауны. При наличии средств в городском бюджете необходимо провести межевание, закрепление территории за муниципалитетом Ижевска.
Всего в 2017 году, в Год экологии в России, в Ижевске будет создано шесть особо охраняемых территорий местного значения, одна из них появится в Ярушках. Другие зеленые зоны будут созданы на ул. Барышникова, ул. Т. Барамзиной, ул. Ракетная, в Парке Космонавтов, около родника «Важнин ключ».
Весной в каждом районе Ижевска для восстановления городских лесов планируется посадить до трех тысяч елей, уже заготовлен посадочный материал и определены места посадки. О своем участии в посадке деревьев заявились более 20 организаций города.
По материалам информационно-аналитического управления администрации города Ижевска.
Фото: izh.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.