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ЯРОСЛАВ СЕМЁНОВ: РЕСПУБЛИКА ВОЗЬМЁТ НА СЕБЯ ЗАБОТУ О СУДЬБЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ СИРОТАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧП НА ПУШКИНСКОЙ

17 января
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Сегодня, 17 января, в одной из квартир жилого дома №118 на улице Пушкинской в Ижевске произошел хлопок газа. В результате происшествия погибла 39-летняя женщина.

Untitled 34 ЯРОСЛАВ СЕМЁНОВ: РЕСПУБЛИКА ВОЗЬМЁТ НА СЕБЯ ЗАБОТУ О СУДЬБЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ СИРОТАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧП НА ПУШКИНСКОЙ

В течение пяти минут после сообщения жильцов на место ЧП прибыла группа сотрудников ГУ МЧС по Удмуртской Республике. Пожар на площади в 8 квадратных метров был локализован в кратчайшие сроки.

«Огонь за пределы кухни не ушел. Повреждений здания нет», - сообщил Евгений Шутов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Удмуртии.

В настоящее время на месте работают представители МЧС РФ по УР, МВД по УР, Следственного комитета РФ по УР, Жилищной инспекции, администрации города, управляющей компании. В доме временно была прекращена подача газа, отключено электричество. После заключения межведомственной комиссии об отсутствии повреждений дома возобновлена подача электричества, включен лифт. Жители допущены в подъезд. Ограничен доступ на этаж, где проходят следственные мероприятия.

На место трагедии прибыл Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

«Погибшая – мать четверых детей. В момент ЧП трое из них были в школе, один – в детском саду. Сейчас с ними работают органы опеки и психологи. Дети будут направлены в республиканский приют – и получат всю необходимую поддержку от города и республики. Мы будем адресно отслеживать их судьбу», - отметил Ярослав Семёнов.

В течение дня комиссия в составе представителей МЧС, жилищных инспекторов, службы газа, управляющей компании проведёт обследование всех квартир.

«Подача газа возобновится сегодня. Но обязательное условие для этого – осмотр газового оборудования каждой квартиры специалистами компании «Газпром Газорасперделение Ижевск», - прокомментировал Главный жилищный инспектор по Удмуртской Республике Марат Исмагилов.

Он добавил, что дом по адресу Пушкинская-118 является достаточно благополучным. От его жильцов практически не поступало жалоб на отсутствие отопления или горячей воды. По информации УК «Управдом-Плюс», в настоящий момент в доме не ведутся ремонтные работы, нет понижения температуры теплоносителя или отключения отопления.

Официальная версия случившегося будет озвучена Следственным комитетом России по Удмуртии. Межведомственная комиссия для повторного осмотра дома соберётся на месте ЧП сегодня вечером.

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