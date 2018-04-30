Заседанию КЧС предшествовали несколько оперативных селекторных совещаний накануне вечером и ночью, организованных Правительством и ГУ МЧС по УР. Информация была доложена Главе региона Александру Бречалову.
Речь идёт о подтоплении придомовых территорий 151 частного жилого дома в посёлке Кизнер и 45 частных жилых домов в городе Можга. По Можге по состоянию на утро 30 апреля наблюдается снижение спада воды, подтоплены 33 придомовых территории.
По информации ГУ МЧС по УР, причиной ситуации является комплекс неблагоприятных природных факторов (таяние снега в лесах и обильные осадки), который привёл к повышению уровня воды в реках Сюга, Люга, Тыжма, а также в близлежащих к населённым пунктам гидротехнических сооружениях. Так, ситуация в Можге осложнилась разрушением плотины противопожарного пруда, а также поздним информированием ЦУКСа ГУ МЧС со стороны местных властей муниципального образования города Можги.
В настоящее время ситуация полностью под контролем. На местах происшествий работают оперативные группы Можгинского и Кизнерского пожарно-спасательных гарнизонов. В общей сложности последствия подтопления на местах ликвидируют 85 человек и 41 единица техники, включая плавсредства. В обоих населенных пунктах в готовности пункты временного размещения на 320 мест, но обращений от граждан, желающих в них разместиться, пока не получено: подтоплены только придомовые территории, в домах сухо.
Одно из главных условий контроля над ситуацией – оперативное и чёткое информирование, - подчёркивает Председатель Правительства УР Ярослав Семёнов.
«Необходимые коммуникации организованы на нескольких уровнях. Мы работаем с населением – идёт подворовый обход. Каждые четыре часа снимаем информацию с метеопостов. Из ситуации с фактом позднего информирования со стороны местных властей сделаны выводы – теперь каждые два часа собираем информацию от всех муниципалитетов. Приняли решение, что за нарушение порядка информирования к главам муниципальных городов и районов и другим ответственным лицам на местах будут применяться меры дисциплинарной ответственности», - отметил Ярослав Семёнов.
Он добавил, что контроль над ситуацией осуществляется также на уровне профильных министерств – социального блока, Миндортранса и Минприроды, отвечающего за состояние гидротехнических сооружений.
На особом контроле все северные районы, где фиксируется высокий уровень реки Чепцы.
В целом в республике приведена в режим готовности аэромобильная группировка, подвижный пункт управления Правительства УР и поисково-спасательная служба ГУ МЧС по УР. К работе готовы подразделения Росгвардии по УР, которые проверят состояние охраняемых объектов. В случае получения сигнала об ухудшении ситуации в том или ином населённом пункте региона, группировка прибудет на место для стабилизации оперативной обстановки.
По ситуации на 30 апреля принято решение о введении локальных режимов ЧС в МО «Город Можга» и МО «Кизнерский район». Решение о введении республиканского режима ЧС будет приниматься после анализа оперативной информации с метеопостов.
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