Сотрудники блока безопасности филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Удмуртэнерго» совместно с прав...

В Ижевске сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека 18-летнего жителя г. Ижевска...

В дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртской Республике поступил сигнал о сраба...

В Удмуртии после трагедии в Кемерове начались массовые проверки торговых центров, а также мест массов...