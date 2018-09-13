**Соответствующее постановление Государственный Совет принял на первом заседании седьмой сессии 12 се...

**Природа Большого Урала привлекает путешественников круглый год. По данным аналитического агентства ...

**Контейнеры для раздельного мусора возвращаются в ижевские дворы, а вскоре будут установлены и по вс...