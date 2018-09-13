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Ярослав Семенов встретился с новым руководителем Управления ФСИН по Удмуртии

13 сентября
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Вчера, 12 сентября, состоялась встреча Председателя Правительства Удмуртской Республики Ярослава Семенова с новым начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике Михаилом Арслановым.

Nik 9122 00001 Ярослав Семенов встретился с новым руководителем Управления ФСИН по Удмуртии

Вновь назначенного руководителя премьер-министру представил начальник Управления исполнения приговоров и специального учёта генерал-майор внутренней службы ФСИН России Игорь Вединяпин, охарактеризовав его как компетентного руководителя и профессионала, имеющего за плечами большой опыт практической работы.

Напомним, Указом Президента России от 28 августа 2018 года полковник внутренней службы Михаил Арсланов назначен начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике. Ярослав Семенов от имени руководства республики поздравил Михаила Арсланова с назначением и пожелал успешной работы в новом статусе. «Перед Вашим ведомством стоят серьёзные и ответственные задачи. Главное сейчас – вовлечь в трудовую деятельность людей во время отбывания наказания, с привлечением бизнес-структур, государственных и муниципальных органов. Большинство из отбывающих наказание хотят быть полезными обществу. Уверен, что коллектив под Вашим руководством выполнит все задачи, стоящие перед уголовно-исполнительной системой региона, на должном профессиональном уровне», - сказал Председатель Правительства.

В ходе встречи ключевыми обсуждаемыми темами стали вопросы организации воспитательной и социальной работы с осужденными, трудовой занятости лиц, содержащихся в исправительных учреждениях УИС Удмуртской Республики. Было отмечено, что главной целью уголовно-исполнительной системы является возвращение законопослушного гражданина в общество. И одним из путей его ресоциализации является осуществление трудовой деятельности в стенах исправительного учреждения.

Справка:

Михаил Нурнахметович Арсланов родился 18 октября 1966 года в посёлке Куйга Усть-Янского района Республики Саха (Якутия). В 1992 году окончил Уфимскую высшую школу МВД РФ, в 1996 году Академию МВД РФ.

В уголовно-исполнительной системе служит с 1987 года. С апреля 2017 года возглавлял ОФСИН России по Карачаево-Черкесской Республике.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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