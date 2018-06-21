В перечень вопросов, обсуждаемых на совещании, вошли вопросы по проведению летней оздоровительной кампании, реализации мероприятий приоритетных федеральных проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги» - то есть те темы, которые и республикой, и городом решаются совместно.
Как проинформировала участников встречи начальник Управления образования города Ижевска Светлана Петрова, отдых детей находится на их особом контроле, количество профильных смен не сократилось. На базе городских образовательных учреждений работают школьные лагеря, кроме того с 16-00 до 20-00 на спортивных пришкольных площадках организованы места для досуга детей, подростков и молодёжи с предоставлением необходимого инвентаря и присутствием инструкторов. Представителями Управления в еженедельном режиме проводятся проверки лагерей на предмет обеспечения безопасности, соблюдения санитарных норм, условий питаний, а также досуговых программ. Уже проверено 44 лагеря, нарушений не выявлено.
Ярослав Семенов поинтересовался, каким образом Администрация отрабатывает обращения граждан по организации и проведению детского отдыха. Напомним, что работа с обращениями граждан определена Главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым в одно из приоритетных направлений деятельности органов власти.
По словам докладчика, сотрудники Управления проводят постоянную разъяснительную и информационную работу с родителями, чьи дети отдыхают в летних оздоровительных лагерях, консультируют по вопросам частичного возмещения стоимости путёвок. Жалоб на данный момент пока не поступало.
Руководитель Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смирнов также отметил важность обсуждаемой темы и попросил представителей городского Управления образования отдельно ещё раз разобрать прошлогодний инцидент с отравлением детей в лагере «Дружба», чтобы впредь не допускать возникновения подобных ситуаций, а также усилить проверочные мероприятия лагерей.
Что касается реализации приоритетных проектов, а именно программы «Безопасные и качественные дороги», премьер подчеркнул, что вместе с общественниками лично выезжает на приёмку сдающихся объектов, а недостатки, выявляющиеся в ходе многоуровневой системы проверок дорожных работ, подрядчики исправляют за собственный счёт. И.о. начальника Управления благоустройства и транспорта Администрации города Ижевска Артём Богданов подтвердил, что все замечания удаётся устранять в оперативном порядке. На ближайшее время запланирована приёмка трёх отремонтированных участков с участием экспертов, общественников и СМИ.
После совещания Председатель Правительства УР прокомментировал журналистам причину проведения выездных заседаний Президиума кабинета министров в городской Администрации. По его словам подобный формат полностью себя оправдывает, так как в оперативном режиме совместно можно решить множество задач, касающихся развития города. «Чем большее количество членов Президиума Правительства и Администрации города будет присутствовать на таких совещаниях, тем оперативнее мы будем решать эти вопросы», - подчеркнул спикер.
Также он добавил, что республика и город договорились о проведении общих проверок летних оздоровительных лагерей, параллельно обсуждались вопросы подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и подготовки документации и реализации мероприятий в части реализации приоритетных проектов.
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