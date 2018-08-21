Стороны обсудили вопросы взаимодействия органов государственной власти и правоохранительных структур с подразделениями Росгвардии при выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в регионе.
Открывая рабочую встречу, руководитель регионального кабинета министров положительно оценил работу удмуртских подразделений Росгвардии, их взаимодействие с другими силовыми структурами и органами власти на территории республики.
«По поручению Главы республики Александра Владимировича Бречалова передаю Вам, Вашим подчинённым слова благодарности за тесное взаимодействие, большой вклад в обеспечение общественного правопорядка и безопасности граждан во время проведения массовых мероприятий. В период прохождения Чемпионата мира по футболу в Парке имени С.М. Кирова в Ижевске работала фан-зона. На каждый матч собиралось более 2500 зрителей. Сотрудники подразделений войск национальной гвардии по Удмуртии обеспечивали общественную безопасность», - подчеркнул Ярослав Семенов.
Командующий Приволжским округом войск Росгвардии Александр Порядин дал высокую оценку уровню обеспечения правопорядка на территории Удмуртской Республики.
«Ваши земляки с большим профессионализмом справились с поставленными перед ними задачами в городах проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Я благодарен своим подчинённым. В рамках чемпионата наибольшее количество матчей прошло в городах Приволжского федерального округа. 22 матча собрали около одного миллиона зрителей. Кроме того, в период чемпионата наш округ посетили 460 тысяч иностранных гостей. Кроме того, более одного миллиона 700 тысяч граждан смотрели игры на фан-зонах. Личный состав Управления Росгвардии по Удмуртии на практике применял знания и навыки в составе группировки войск национальной гвардии, получил богатый опыт в обеспечении общественного порядка и безопасности в период проведения спортивного мероприятия мирового масштаба», - отметил генерал-полковник.
В ходе встречи её участники уточнили текущие задачи в сфере общественной безопасности, обменялись мнениями по вопросам организации совместной работы на ближайшую перспективу.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.