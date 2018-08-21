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Ярослав Семенов провёл рабочую встречу с командующим Приволжским округом войск Росгвардии Александром Порядиным

21 августа
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Сегодня, 21 августа, Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов провёл рабочую встречу с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковником Александром Порядиным.

7f172eacb3b3368d050d5d3636d1cf96 Ярослав Семенов провёл рабочую встречу с командующим Приволжским округом войск Росгвардии Александром Порядиным

Стороны обсудили вопросы взаимодействия органов государственной власти и правоохранительных структур с подразделениями Росгвардии при выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в регионе.

Открывая рабочую встречу, руководитель регионального кабинета министров положительно оценил работу удмуртских подразделений Росгвардии, их взаимодействие с другими силовыми структурами и органами власти на территории республики.

«По поручению Главы республики Александра Владимировича Бречалова передаю Вам, Вашим подчинённым слова благодарности за тесное взаимодействие, большой вклад в обеспечение общественного правопорядка и безопасности граждан во время проведения массовых мероприятий. В период прохождения Чемпионата мира по футболу в Парке имени С.М. Кирова в Ижевске работала фан-зона. На каждый матч собиралось более 2500 зрителей. Сотрудники подразделений войск национальной гвардии по Удмуртии обеспечивали общественную безопасность», - подчеркнул Ярослав Семенов.

Командующий Приволжским округом войск Росгвардии Александр Порядин дал высокую оценку уровню обеспечения правопорядка на территории Удмуртской Республики.

«Ваши земляки с большим профессионализмом справились с поставленными перед ними задачами в городах проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Я благодарен своим подчинённым. В рамках чемпионата наибольшее количество матчей прошло в городах Приволжского федерального округа. 22 матча собрали около одного миллиона зрителей. Кроме того, в период чемпионата наш округ посетили 460 тысяч иностранных гостей. Кроме того, более одного миллиона 700 тысяч граждан смотрели игры на фан-зонах. Личный состав Управления Росгвардии по Удмуртии на практике применял знания и навыки в составе группировки войск национальной гвардии, получил богатый опыт в обеспечении общественного порядка и безопасности в период проведения спортивного мероприятия мирового масштаба», - отметил генерал-полковник.

В ходе встречи её участники уточнили текущие задачи в сфере общественной безопасности, обменялись мнениями по вопросам организации совместной работы на ближайшую перспективу.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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