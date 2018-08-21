В совещании также принял участие министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики Иван Ястреб.
Участниками встречи было отмечено, что подготовка регионов к отопительному сезону идёт в плановом порядке. Большой объём работ выполнен по модернизации систем жизнеобеспечения, продолжается формирование нормативных и резервных запасов топлива. Готовность жилищного фонда в целом по стране составляет 68 %, тепловых сетей — 66 %, сетей водоснабжения — 67 %, электрических сетей — 69 %, что соответствует уровню прошлого года. Освоение денежных средств также находится на уровне прошлого года и в настоящий момент составляет 105 млрд рублей или 47% от объёмов, запланированных региональными бюджетами.
В Удмуртской Республике ремонтно-восстановительная кампания вступила в завершающую стадию. По состоянию на 10 августа 2018 года общая готовность регионального жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду составила 76,1%. По жилищному фонду готовность составляет 80,5%, по детским учреждениям – 72,9%, по лечебным учреждениям – 66,1%, учебным учреждениям - 81,6%, объектам соцкультбыта - 72,6%.
По республике на теплоисточниках запасено основного и резервного видов топлива: угля 98,2% от необходимого количества, жидкого топлива – 81,1%.
"У нас есть контрольные точки готовности: первая - на 10 августа, вторая – на 15 сентября. К середине сентября все потребители тепловой энергии должны быть полностью готовы к работе в осенне-зимний период и получить паспорта готовности. Качественное и безаварийное прохождение предстоящего отопительного периода — важнейшее направление нашей работы, от которого напрямую зависит стабильность экономики региона, состояние социальной сферы, качество жизни людей. В связи с этим мы уделяем большое внимание модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, замене ветхих коммунальных сетей", — отметил Ярослав Семенов.
Напомним, Главой Удмуртии Александром Бречаловым перед исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления поставлены задачи по своевременному завершению программ подготовки территорий к зиме, безаварийному вхождению в отопительный сезон и обеспечению жителей и учреждений социального назначения республики качественными коммунальными услугами.
Фото Карипов Э.
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