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Ярослав Семенов представил коллективу «Ижавиа» нового руководителя

15 мая
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Новым генеральным директором авиакомпании назначен Александр Синельников, который до этого занимал ряд значимых постов в российской авиации.

Nik 4635 %d1%84%d0%be%d1%82%d0%be %d0%9a%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2 %d0%ad Ярослав Семенов представил коллективу «Ижавиа» нового руководителя

Представляя нового руководителя коллективу, Председатель Правительства Ярослав Семенов, в частности, отметил, что Удмуртия заинтересована в безусловном развитии воздушных ворот нашей республики, компании «Ижавиа». При назначении на должность генерального директора кандидатура Александра Синельникова была согласована с Министерством транспорта Российской Федерации. Премьер-министр отметил его большой опыт работы в отрасли.

Александр Сергеевич Синельников родился в городе Екатеринбурге 22 сентября 1979 года. Там же с отличием получил высшее экономическое образование. В период с 2001 по 2005 получил специализацию по региональной экономике в Аспирантуре Уральского Государственного экономического университета.

Начал свою трудовую деятельность в августе 2001 года в авиакомпании «Уральские авиалинии», в январе 2002 года стал первым сотрудником вновь созданного отдела продаж. Через полтора года возглавил этот отдел.

С октября 2006 года в должности советника генерального директора по экономике и финансам работал в ОАО «Аэропорт Кольцово». В органах государственной власти курировал разработку и реализацию проекта реконструкции аэродромных покрытий, в том числе как элемент подготовки аэропорта к саммиту Шанхайской организации сотрудничества в 2009 году. Что позволило привлечь более 1 млрд. рублей федерального финансирования на реконструкцию первой взлетно-посадочной полосы аэропорта «Кольцово» с ее удлинением для приема Боинг 747.

С января 2008 в должности консультанта по экономическим вопросам аппарата Совета директоров ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» курировал реализацию проекта развития ОАО «МАШ», строительство терминала Е и создание объединенного южного терминального комплекса. В 2009 году в должности заместителя директора по авиационному маркетингу курировал работу с государственными органами.

В октябре 2010 года вернулся в ОАО «Аэропорт Кольцово», где в должности заместителя генерального директора – руководителя проекта Нижний Новгород курировал подготовку к конкурсу по выбору стратегического инвестора для развития ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород».

В феврале 2011 года после победы в инвестиционном конкурсе исполнял обязанности генерального директора ОАО «МАНН», в марте того же года был утвержден в должности генерального директора. За 5 лет руководства аэропортом в ОАО «МАНН» произошли системные качественные изменения, позволившие аэропорту с низким пассажиропотоком, отсталой инфраструктурой сделать скачок в своем развитии, получить признание института Адама Смита как самого быстроразвивающегося аэропорта России, достичь статуса «миллионера», обзавестись красивейшим современным терминалом и передовым качеством обслуживания.

После успешного завершения проекта, сплотив единомышленников, в августе 2016 года основал компанию Professional Management Group (PMG) для масштабирования успешного опыта и внедрения лучших практик в транспортной инфраструктуре регионов России. Александр Синельников приступает к выполнению работы в должности генерального директора ОАО «Ижавиа» с 15 мая. Напомним, руководитель АО «Ижавиа» Александр Городилов ушёл в отставку по собственному желанию. 11 мая истёк срок его трудового контракта с Министерством имущественных отношений Удмуртии (акционер АО «Ижавиа»). Александр Городилов был назначен на должность генерального директора «Ижавиа» в конце 2011 года. До этого на протяжении 12 лет он работал в должности руководителя Секретариата Председателя Правительства Удмуртии.

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Автор статьи

Пресс-служба Главы и Правительства УР Все материалы этого автора

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