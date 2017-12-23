В декабре ЕЭС-Гарант активировал программу привилегий «Клуб Клиентов» 12 декабря Компания «ЕЭС-Гарант» объявила о начале работы программы привилегий для своих клиентов. Уч...

Сегодня ТК «Байкал Сервис» отмечает день рождения. Старейшей российской транспортной компании исполняется 23 года. Транспортная история одной из крупнейших отечественных компаний, входящей в пятерку ведущих грузопере...

Сервис имеет значение. Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» реагирует на замечания и повышает качество работы. Почему в компании стали больше внимания уделять вопросам качества обслуживания клиентов? Какие новые ...