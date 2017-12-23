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Ярослав Балобанов: «Только вместе мы сможем сделать Ижевск современным, красивым и удобным…»

22 декабря
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Качество работы народного избранника можно оценить по тому, как часто люди к нему обращаются. К тем, кому не доверяют, на личный прием не идут. В общественной приемной депутата Городской lумы Ижевска Молодежного округа № 21 Ярослава Балобанова люди есть всегда. Каждую неделю сюда приходят жители округа в надежде, что их услышат и помогут.

%d0%91%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2 Ярослав Балобанов: «Только вместе мы сможем сделать Ижевск современным, красивым и удобным…»

Конечно, люди обращаются за помощью к депутату не от хорошей жизни. Решение жилищных проблем, лечение, трудоустройство, коммунальные вопросы, нехватка мест в детском саду ‒ вот далеко не полный перечень проблем, с которыми приходят в приемную депутата.

Справедливости ради надо сказать, что депутат муниципального уровня, увы, не всесилен, но порой и добрый совет, слово поддержки дорогого стоят. Пустых обещаний Ярослав Балобанов давать не любит. Главное, не лукавить с людьми, считает он, и честно выполнять свою работу.

‒ Ярослав Викторович, с какими просьбами и проблемами к вам чаще всего обращаются избиратели?

‒ Ко мне на прием приходят с самыми разными вопросами, спектр очень широкий. За два года депутатской деятельности у меня появился достаточно большой опыт работы с обращениями граждан. Я многому научился, появилось понимание существующих проблем. Сейчас уже с первых минут общения с человеком я вижу, зачем он пришел на прием. Часто люди приходят просто получить консультацию или совет, как себя вести в той или иной жизненной ситуации. Здесь очень помогает то, что я юрист по образованию и могу дать вполне профессиональные рекомендации.

Но основная масса запросов, конечно, касается коммунальных проблем. Здесь у меня возможностей помочь больше, так как я являюсь не только депутатом Гордумы, но и директором ООО «УКС». Кроме того, у меня сложились хорошие деловые отношения с УК «Уралопторг» и «Аргон 19», работающими в округе. И если я обращаюсь к ним с какой‒то просьбой, обычно идут навстречу. Поэтому вопросы начисления платежей за ЖКУ, состояния сетей отопления или горячего водоснабжения, других коммунальных проблем стараюсь решать максимально оперативно. Кроме того, статус депутата позволяет напрямую общаться с людьми, принимающими решения, и я этой возможностью также пользуюсь, выполняя наказы избирателей.

Если по каким‒то причинам сам не могу решить вопрос ‒ из‒за отсутствия средств, каких либо других ресурсов ‒ всегда стараюсь привлечь друзей и знакомых. Вот только один пример. Ко мне обратились жители дома № 34 по улице Труда с просьбой помочь сделать во дворе ограждение. Дело в том, что около дома есть две большие зеленых зоны, и нерадивые автовладельцы стали парковать там свои автомобили. Жителям, конечно, это не нравится. Я обратился к руководству компании «Втормет», чтобы помогли с материалами. Мне не отказали. Привезли трубы, дали людей. Так мы решили проблему. Возле дома № 54 по ул. Труда также было установлено ограждение. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить компанию «Втормет» и лично ее директора Дмитрия Николаевича Коршунова за поддержку и пожелать всяческих успехов и процветания.

Разумеется, таким образом решать задачи получается не всегда. Поэтому в прошлом году при поддержке ПАО «Т Плюс» мы создали благотворительный фонд «Добрая энергия». Денег там пока немного, тем не менее у меня появился реальный инструмент для решения наказов жителей округа.

‒ Можете привести конкретный пример?

‒ Конечно. В этом году, за счет средств нашего благотворительного фонда мы сделали пандус в детском боксированном отделении Городской клинической больницы № 6 на улице Труда. Надо сказать, что это совсем не простая и не дешевая задача ‒ сделать «правильный» пандус для инвалидов‒колясочников. Пришлось получить массу согласований, прежде чем приступить к выполнению работ. На все подготовительные процедуры у нас ушло почти полгода. Потом еще долго этот объект не могли поставить на баланс. В общем, мороки было много, несмотря на активную помощь администрации лечебного учреждения.

А началось все с того, что в мою приемную обратился мужчина с жалобой на то, что не может свою жену, которая передвигается только в инвалидной коляске, доставить в эндокринологическое отделение больницы, потому что там нет пандуса. Мы начали заниматься этой проблемой. В итоге пандус мы установили в детском отделении, так как руководство больницы заверило нас, что в скором времени эндокринологическое отделение переедет на эти площади. В любом случае, пандус в больнице нужен, и мы его сделали, причем с соблюдением всех современных требований, предъявляемых к таким объектам.

На очереди еще несколько подобных проектов, которые мы хотим реализовать при поддержке нашего благотворительного фонда, в том числе в школе № 92, где обучаются дети с ограниченными возможностями. Там масса проблем, в том числе с доступной средой, мы постараемся частично их решить.

‒ Часто ли вам приходится разочаровывать избирателей из‒за того, что решение их проблемы не в вашей компетенции?

‒ Такое случается, и для меня самое сложное в депутатской деятельности, когда приходится отказывать человеку. Тем не менее я считаю, что людям надо говорить правду. Не можешь помочь ‒ не давай пустых обещаний. Лучше сразу скажи, что это не твой уровень полномочий. Депутат способен дать дельную консультацию, он вправе написать запросы в необходимые инстанции, подсказать человеку, куда он может обратиться со своей проблемой.

‒ Вы активно взаимодействуете не только с жителями округа, но и с социальными учреждениями…

‒ Мы сотрудничаем как с администрацией района, так и с соцучреждениями, которые работают в округе. Это может быть помощь в организации праздников и спортивных мероприятий, где‒то надо вывезти мусор или привезти машину чернозема, где‒то помочь с уборкой снега. Если есть такая возможность, всегда стараемся идти навстречу. К сожалению, помогать так, как бы хотелось, не всегда получается, но стараемся, как можем.

‒ Какие вопросы находятся на вашем контроле сегодня?

‒ В течение 2016‒2017 годов мы хорошо поработали с наказами избирателей, смогли выполнить значительную их часть. Приоритетом было благоустройство придомовых территорий. В основном люди просили, чтобы во дворах домов появились детские игровые комплексы и спортивные площадки. Я поставил себе задачу, чтобы до конца моего депутатского срока в каждом дворе округа было установлено хотя бы несколько новых, современных игровых и спортивных элементов, и планомерно буду продолжать этим заниматься.

Еще один наказ, который я держу на контроле, ‒ это установка столбов освещения по улице Труда. Жители много лет добиваются решения этого вопроса, но пока безрезультатно. В 2018 году мы планируем решить и эту проблему.

Продолжится в округе работа по замене сетей отопления и горячего водоснабжения. Устиновский район ‒ самый молодой в городе, но ситуация с инженерными коммуникациями здесь не лучше, чем в целом по городу, – более 60 процентов теплотрасс требуют замены. Поэтому, пользуясь случаем, хочу попросить прощения у жителей за неудобства, которые им приходится испытывать: отсутствие горячей воды, перекопы и т.д. Объемы работ, которые ООО «УКС» выполняет в рамках заключенного с городом концессионного соглашения по обновлению теплосетей, очень большие. Не всегда нам удается выдерживать сроки ремонтов и устранять перекопы, но мы очень стараемся работать оперативно и качественно.

‒ Ярослав Викторович, впереди Новый год. Что бы вы хотели пожелать вашим избирателям?

‒ Накануне Нового года я прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность жителям за их неравнодушие, ответственность и энергию в решении проблем округа. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем сделать Ижевск современным, красивым, удобным для жизни городом, как и подобает столице региона. В преддверии самого любимого новогоднего праздника желаю всем жителям здоровья, благополучия и хорошего настроения. Каждому дому ‒ мира, любви и согласия. Пусть для всех нас новый 2018 год станет годом добрых перемен, хороших дел и радостных событий. Реестр наказов избирателей (выполнено)

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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