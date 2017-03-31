Ехал термос по дороге
С приходом весны ситуация на ижевских дорогах вновь ухудшается. Вместе со снегом с них начал сходить асфальт. Образовавшиеся на дорогах ямы дорожники спешно заливают горячим асфальтом. Зачем вообще ремонтировать дороги при минусовых температурах, как происходит этот процесс и почему укладка литого асфальта в «лужу» не повод для беспокойства, журналистам рассказали в ходе пресс-тура по территории Ленинского района, организованного администрацией Ижевска.
Не ямочный ремонт
Многие ижевчане задаются вопросом, зачем ремонтировать дороги сейчас, почему нельзя потерпеть хотя бы до апреля, когда сойдет снег и высохнут лужи? Оказывается, на то есть причины. Главная из них - обеспечить безопасность на дорогах.
– Сегодня в городе выполняются работы по устранению дефектов дорожного полотна, а не ямочный ремонт, - подчеркнул начальник Управления благоустройства и транспорта администрации города Алексей Красноперов. – При ямочном ремонте ремонтируется не только сама яма, но и вся область «поражения», в том числе и трещины вокруг нее. Сейчас идет просто заливка ям асфальтом. Конечно, такой ремонт – временная мера: он не может заменить полноценный ремонт, но зато позволяет обеспечить безопасность дорожного движения в межремонтные сроки и не допустить масштабных разрушений дорог. Кроме того, для такого ремонта сегодня существует специальная, «безопасная», технология укладки – литым асфальтом. Он может использоваться для ремонта дорог не только в сырую погоду, но даже при отрицательных температурах.
Выполнять такие всесезонные ремонты дорожникам помогают рециклеры. Эти устройства представляют собой емкости, которые цепляют к трактору и где подогревается, а то и готовится асфальт прямо во время движения.
Работает установка следующим образом. В производственный узел загружается битум. Он разогревается до точки кипения - более 140 градусов. Внутри рециклера есть горелка, которая поддерживает постоянную температуру. Потом к битуму добавляется песок, щебень или старая асфальтовая крошка. Состав перемешивается, набирает определенную температуру и становится однородным, гибким и пластичным. Получившийся асфальт привозят к аварийному участку и засыпают в яму. При плюсовых температурах он застывает примерно за час.
По словам Алексея Красноперова, сегодня нет особой нужды готовить асфальт в рециклерах: в городе запустили в работу два асфальтовых завода. Поэтому эту «чудо-технику» дорожники используют сейчас, как термосы. Одной загрузки рециклера хватает на заливку 15 кв. метров дефектов дорожного полотна.
Вода дырочку найдет
Как идет устранение дефектов, журналисты смогли понаблюдать на улице Степной. Технология не самая сложная. Сначала яму «обдувают», то есть очищают от грязи и мусора при помощи специального устройства. Потом пропаривают газовой горелкой. Затем к выбоине задом подъезжает рециклер. Рабочий открывает заслонку, порция литого асфальта шмякается в очищенную яму и разравнивается. Все – ремонт закончен. При этом дорожников совсем не смущает, что небольшое количество воды в ямке все-таки остается.
– Литой асфальт по сравнению с обычным более гибкий за счет того, что содержание битума в нем выше, - успокаивает журналистов Алексей Красноперов. - Состав литого асфальта и высокая температура в момент заливки позволяют ему вытеснить воду из разрушенного участка и плотно схватиться с кромками ямы. При заливке ям литым асфальтом не требуется использовать виброплиту, что значительно увеличивает скорость работы. Естественное остывание позволяет составу распределиться равномерно по всей площади ямы и на одном уровне с дорожным полотном.
Заливают литым асфальтом не все ямы на дороге, а только большие, размером более 6х20 см и глубиной более 5 см. Мелкие оставляют как есть, ГОСТом это не возбраняется.
От аварийного к плановому
По словам Алексея Красноперова, работы по устранению дефектов дорожного полотна в городе начались еще зимой, а с начала марта их интенсивность возросла. Сегодня в разных районах города ежедневно работают 7-8 рециклеров МУП «ДРЭУ». За сутки дорожники успевают подлатать около 100 кв. метров дорожного полотна. Работают в основном ночью, чтобы не останавливать движение транспорта.
– Куда в первую очередь направить технику, определяем совместно со специалистами службы благоустройства города, которые проводят плановые объезды, - рассказывает Алексей Красноперов.
– Работаем также по жалобам горожан и предписаниям Госавтоинспекции. Приоритет отдается основным магистралям, по которым ходит общественный транспорт, и центральным улицам города. Работы по устранению дефектов дорожного полотна уже проведены на улицах Удмуртской, Пушкинской, 10 лет Октября, Тимирязева, Ленина и других.
Ямочный ремонт на городских улицах, когда проводится фрезерование аварийной выбоины, края обрабатываются битумной мастикой и затем укладывается мелкозернистый асфальт, начнется после наступления устойчивых положительных температур, а уже в конце мая дороги начнут ремонтировать капитально.
– В этом году капитальный ремонт дорог будет осуществляться в рамках программы «Ижевская агломерация», - говорит Алексей Красноперов. - На дорожные ремонты будет направлено более 600 млн. рублей, из которых 302 млн. выделит федеральный бюджет. Еще 275 млн. рублей – средства республиканского бюджета и 26 млн. добавит город. Ремонтный список уже утвержден, в него включено 32 участка дорог общей протяженностью около 70 км, также будут установлены барьерные и тросовые ограждения общей протяженностью 1,8 тыс. погонных метров. Перечень объектов определен на основании обращений граждан, общественных организаций, предписаний ГИБДД и обследования улично-дорожной сети города.
Список дорожных объектов, подлежащих ремонту, размещен на сайте города Ижевска izh.ru, в него в том числе вошли дороги, которые в прошлом году были отремонтированы в однослойном исполнении. В этом году на таких участках будет положен второй слой асфальта.
Фото: susanin.udm.ru
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