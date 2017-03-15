В Удмуртии стартовал аварийно-восстановительный ремонт наиболее проблемных участков дорог с использованием литого асфальтобетона. Данный материал применяется в температурных условиях ранней весны, то есть до -10 градусов, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.
Сергей Акшенцев, заместитель генерального директора АО «ДП «Ижевское»:
«Достоинством литого асфальта является хорошее сцепление с существующим покрытием при условии соблюдения технологии. Кроме того смесь не требует предварительной подгрунтовки, а также обладает высокой плотностью, которая снижает негативное влияние больших нагрузок. Процесс укладки литого асфальта происходит в следующем порядке: сначала мы фрезеруем поверхность до прямоугольного углубления с ровными краями, очищаем его, удаляем грязь, пыль, прогреваем и укладываем смесь. В уплотнении материал не нуждается. Для увеличения шероховатости, засыпаем участок асфальтовой крошкой».
В республике запущено три асфальтобетонных завода, производящих до 60 тонн литого асфальта в сутки. С момента начала работ таким методом уложена смесь на общей площади порядка 6 тысяч кв.м.
В Миндортрансе подчеркивают, что производство работ литым асфальтобетоном является необходимой мерой. Это позволяет в условиях отрицательных температур устранять аварийные ямы, обеспечивать бесперебойный и безопасный проезд транспорта.
После прохождения паводка дорожники смогут приступить к ликвидации дефектов покрытия мелкозернистым асфальтобетоном.
Кроме того в рамках подготовки к паводку дорожные предприятия проводят на автодорогах регионального значения регулярную уборку валов, открытие труб в южных районах республики для беспрепятственного пропуска паводковых вод и иные мероприятия.
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.