Мощное движение.
Делать добро и щедро делиться им с другими – главное правило волонтёра. В администрации города на торжественном приёме главы Ижевска были отмечены лучшие социальные проекты и награждены самые активные волонтёры. На церемонию награждения были приглашены 200 лучших добровольцев Ижевска.
– Добровольчество сегодня – это мощное общественное движение. Своим желанием бескорыстно помогать эти ребята делают настоящие чудеса. Совсем недавно всю силу волонтёрского движения можно было видеть на Вторых международных Парадельфийских играх в Ижевске. Наши ребята отработали на «отлично». Хочется, чтобы их энергии хватало на ещё большее количество добрых дел, – сказал глава города Олег Бекмеметьев.
В волонтёрские книжки ижевчан на протяжении всего года заносились записи о добровольческой деятельности. 10 лучшим волонтёрам, в чьих книжках рекордное количество записей о проведённых мероприятиях и отработанных часах, вручил благодарственные письма глава города.
Заместитель председателя Городской думы Ижевска Фания Фёдорова подчеркнула, что быть добровольцем сложно.
— Вы беззаветно служите тем людям, которые нуждаются в вашей помощи. Пусть вам на жизненном пути встречается как можно больше людей, которые проявят к вам такое же доброе отношение и помогут вам в трудную минуту, – обратилась она к волонтёрам.
Часы добра.
В администрации города также отметили волонтёрские отряды, которые участвовали в профилактическом проекте «Вектор здоровья».
А наград в номинации «Лучший волонтёрский отряд 2018 года» удостоены отряды «Иж—волонтёр», «Пламя» и «Ариадна». «Иж—волонтёр» признан лучшим в тройке лидеров. За этот год добровольцы отряда в общей сумме отработали более 2,5 тыс. часов на различных мероприятиях.
Как удалось добиться таких высоких результатов, рассказала Марина Петченко, руководитель Центра подростковых клубов «Пульс»:
– Ребята в течение года участвовали абсолютно во всех мероприятиях нашего города. Также при поддержке наших волонтёров реализуется проект «За красивый Ижевск», который позволяет столице Удмуртии становиться чище и благоустроеннее. За 2 года работы волонтёрами было зафиксировано более 3,5 тыс. нарушений правил благоустройства Ижевска.
Отдаваясь делу без остатка.
В числе лучших волонтёров оказалась и Софья Баранова – участник отряда «Иж—волонтёр». Волонтёрство в её жизни появилось 2,5 года назад.
– Я решила попробовать свои силы в этом направлении. Теперь не могу и дня представить без своего отряда. Мы организуем самые различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодёжи, посещаем дома престарелых и устраиваем праздники для пожилых людей. Подобных историй — большое количество в жизни каждого волонтёра Ижевска. И самой главной наградой для них стало то, что их работу замечают и ценят. А значит, Год добровольца — не финал, а большой старт для новых добрых дел.
Владислава Минина
Фото Сергея РОГОЗИНА
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