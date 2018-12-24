Главная » Общество » Я – волонтёр. Добровольчество без границ.

Я – волонтёр. Добровольчество без границ.

16 декабря
0

Сегодня волонтёры Ижевска вовлечены почти во все сферы деятельности: от поисково—спасательной службы до помощи пожилым людям. В муниципальных учреждениях работают более 80 волонтёрских отрядов, а личную книжку добровольца имеют уже 4 тысячи ижевчан. Всю палитру развития волонтёрства оценили в администрации города, где подвели итоги Года добровольца в Ижевске.

%d0%bc%d1%8d%d1%80%d0%b8%d1%8f %d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8b Я – волонтёр. Добровольчество без границ.

Мощное движение.

Делать добро и щедро делиться им с другими – главное правило волонтёра. В администрации города на торжественном приёме главы Ижевска были отмечены лучшие социальные проекты и награждены самые активные волонтёры. На церемонию награждения были приглашены 200 лучших добровольцев Ижевска.

– Добровольчество сегодня – это мощное общественное движение. Своим желанием бескорыстно помогать эти ребята делают настоящие чудеса. Совсем недавно всю силу волонтёрского движения можно было видеть на Вторых международных Парадельфийских играх в Ижевске. Наши ребята отработали на «отлично». Хочется, чтобы их энергии хватало на ещё большее количество добрых дел, – сказал глава города Олег Бекмеметьев.

В волонтёрские книжки ижевчан на протяжении всего года заносились записи о добровольческой деятельности. 10 лучшим волонтёрам, в чьих книжках рекордное количество записей о проведённых мероприятиях и отработанных часах, вручил благодарственные письма глава города.

Заместитель председателя Городской думы Ижевска Фания Фёдорова подчеркнула, что быть добровольцем сложно.

— Вы беззаветно служите тем людям, которые нуждаются в вашей помощи. Пусть вам на жизненном пути встречается как можно больше людей, которые проявят к вам такое же доброе отношение и помогут вам в трудную минуту, – обратилась она к волонтёрам.

Часы добра.

В администрации города также отметили волонтёрские отряды, которые участвовали в профилактическом проекте «Вектор здоровья».

А наград в номинации «Лучший волонтёрский отряд 2018 года» удостоены отряды «Иж—волонтёр», «Пламя» и «Ариадна». «Иж—волонтёр» признан лучшим в тройке лидеров. За этот год добровольцы отряда в общей сумме отработали более 2,5 тыс. часов на различных мероприятиях.

Как удалось добиться таких высоких результатов, рассказала Марина Петченко, руководитель Центра подростковых клубов «Пульс»:

– Ребята в течение года участвовали абсолютно во всех мероприятиях нашего города. Также при поддержке наших волонтёров реализуется проект «За красивый Ижевск», который позволяет столице Удмуртии становиться чище и благоустроеннее. За 2 года работы волонтёрами было зафиксировано более 3,5 тыс. нарушений правил благоустройства Ижевска.

Отдаваясь делу без остатка.

В числе лучших волонтёров оказалась и Софья Баранова – участник отряда «Иж—волонтёр». Волонтёрство в её жизни появилось 2,5 года назад.

– Я решила попробовать свои силы в этом направлении. Теперь не могу и дня представить без своего отряда. Мы организуем самые различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодёжи, посещаем дома престарелых и устраиваем праздники для пожилых людей. Подобных историй — большое количество в жизни каждого волонтёра Ижевска. И самой главной наградой для них стало то, что их работу замечают и ценят. А значит, Год добровольца — не финал, а большой старт для новых добрых дел.

Владислава Минина

Фото Сергея РОГОЗИНА

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Кофемолка – Ярослав Семенов. Ярослав Семёнов: «Удмуртия меняет меня»
24 декабря
**Председатель Правительства Удмуртии рассказал о пионерском детстве, воплощённой мечте о службе в ар...
Боты-юристы и роботы-врачи: будущее наступило или фантастические творения в телекоме
24 декабря
**24 декабря 2018 года. Удмуртия. 2018-ый претендует остаться в памяти годом фантастики: более 100 фи...
Коляска «сама» поднялась на крышу авто. Подъёмник Салавата Бакиева – первый в России
24 декабря
**В фойе Государственного театра кукол раздались довольно высокие звуки движущего устройства. Это Сал...
За «белой дверью» – океан профессий. В республике торжественно открыт Центр трудовой реабилитации и абилитации
24 декабря
**Тон празднику, прошедшему в Государственном театре кукол и посвящённому открытию Центра трудовой ре...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо