Миссия трудновыполнима
Труба, бетонные плиты и стихийная свалка – так выглядит улица Разина. Валентина, волонтёр АНО «Жёлтая бирка», качает головой:
– Говорят, что от собак много грязи. Весь этот мусор – от собак?
Волонтёры приезжают ловить собак по просьбе жителей. На улице Разина активисты уже во второй раз: поймать собаку – работа нелёгкая.
Вероника, ещё один волонтёр «Жёлтой бирки», сидит на бетонных плитах и рассыпает корм. Прыжок – и девушка достает из щели между плитами щенка.
– Ещё один выбрался, – говорит активистка.
Щенок испуганно оглядывается. Вероника ласкает его и просит:
– Ну поскули, пожалуйста… Нам надо, чтобы прибежала твоя мама.
Мама тем временем бегает по всему району и громко лает. Собака уже запомнила волонтёров, поэтому не подходит близко. Пока удалось поймать только её щенков. В щели между плитами осталось трое детёнышей.
Вероника насаживает на пластиковую палку шприц со снотворным. Это – дротики, которые можно издалека пустить в собаку и поставить ей укол. Животное засыпает, и волонтёры увозят его в больницу. Там собаке ставят прививки и стерилизуют её. После процедур животным в ухо вшивают жёлтую бирку с номером.
Жёлтая бирка – не чип. Это кусок пластика с номером, по которому можно отследить, где и когда собаке делали операцию. Бирка помогает найти животное.
– Мы пристроили собаку после операции, а она сбежала. Потом нам позвонили люди и сказали, что у них в районе бегает собака с биркой. Это оказалась «потеряшка».
Тем временем Вероника прячется за трубу и прикрывается старым одеялом. Дротик наготове. Однако собака не бежит в нужную сторону. Валентина достаёт ещё один шприц и обходит двор в поисках собаки. Во дворе шумят дети, и собака убегает. Прошло уже два часа.
– Надо приезжать в будни, когда во дворе тихо, – вздыхают волонтёры. – Похоже, мы отправимся за этой собакой в третий раз.
Стерилизовать, а не убивать
О том, как работает АНО «Жёлтая бирка», рассказала учредитель организации, председатель удмуртского отделения межрегиональной общественной организации «Альянс Защитников Животных» Оксана Берестова.
– С чего началось создание «Жёлтой бирки»?
– В Ижевске много волонтёров, которые помогают животным. Но только помогать недостаточно. Надо бороться с причиной. Так появилась «Жёлтая бирка». Мы работаем по системе «отлов–вакцинация–стерилизация–возврат». К сожалению, во всем городе ловят собак только два человека – Валентина и Вероника. Это тяжёлая работа.
– Почему собаки оказываются на улице?
– Больше всего бездомных собак в частном секторе. Хозяева в частных домах отпускают животных гулять и не следят за ними. Приезжаешь по вызову жителей, а собака – домашняя. Кроме того, после прогулки собаки рожают. Щенки вырастают и разбегаются. В лучшем случае потомство отдают в добрые руки, но руки не всегда добрые. Маленьких щенят и котят люди берут с удовольствием. Потом животное взрослеет, портит вещи, носится по дому, и его оставляют на улице. У меня на курации – собака, которую хозяева просто привязали поводком на морозе. Собака ошейник отгрызла и ушла.
– Как понять, что собаку отдали не в добрые руки?
– Сначала мы узнаём человека получше, привозим животных на место сами, чтобы посмотреть условия. Потом составляем договор о передаче животного. Иногда звоним хозяевам и узнаём, как собака живёт. Но хозяева часто не берут трубку.
– Зачем стерилизовать животных?
– Стерилизованное животное дружелюбнее. Если собак не стерилизовать, они сбиваются в стаи, устраивают «свадьбы», охраняют потомство. Это опасно для людей. Стерилизация – способ контролировать численность бездомных животных. Кто–то предлагает перестрелять всех бездомных собак, но это неэффективно. Бездомные собаки снова вылезают из укрытий, кого–то снова выбрасывают хозяева. Показателен опыт Нижнего Новгорода: там всех животных обязательно стерилизуют, это закреплено на государственном уровне. В итоге в Нижнем Новгороде по улицам бегает мало собак.
– Чего не хватает в законодательстве для защиты животных?
– Хотелось бы, чтобы была государственная программа по обязательному чипированию животных. По чипу можно легко установить, где потерялась собака. Мне не нравится, что на животных распространяется имущественное право. Животное по закону – вещь. Довольно цинично. Практически не работает закон о жестоком обращении с животными. Если хозяева оставят собаку на улице, их вряд ли привлекут по этой статье.
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